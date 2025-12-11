Erling Haaland, mesaj neașteptat după victoria cu Real Madrid: „Îmi e dor să joc cu el”

Erling Haaland, mesaj neașteptat după victoria cu Real Madrid: &bdquo;&Icirc;mi e dor să joc cu el&rdquo; Liga Campionilor
Data actualizarii:

Manchester City s-a impus pe terenul lui Real Madrid, scor 2-1, într-un meci din faza ligii din Champions League.

Erling HaalandManchester CityPremier LeagueChampions Leaguejude bellinghamReal Madrid
Toate cele trei goluri ale meciului au fost marcate în prima parte, iar Rodrygo a deschis scorul pentru Real Madrid în minutul 28.

Madrilenii s-au văzut egalați rapid, după ce Nico O'Reilly a restabilit egalitate la o fază fixă. Erling Haaland a marcat din lovitură de la 11 metri golul decisiv pentru victoria „cetățenilor”.

Pe Erling Haaland îl puteți vedea în Premier League, competiție ce se vede LIVE pe platforma VOYO.

Erling Haaland a recunoscut că îi e dor să joace cu Bellingham

La finalul partidei, golgheterul norvegian a fost întrebat despre atmosfera specială de pe „Santiago Bernabeu”, dar și despre fostul său coleg de la Borussia Dortmund, Jude Bellingham, în prezent jucător al lui Real Madrid.

Haaland a recunoscut că îi e dor să joace alături de mijlocașul englez, alături de care a avut un parteneriat grozav în Bundesliga.

„Bernabeu e un loc în care vrei să joci, uită-te la asta! (n.r. atmosfera) E incredibil!

Jude Bellingham e un tip atât de bun. Îmi este dor de el, îmi este dor să joc alături de el.”, a declarat Erling Haaland la finalul meciului cu Real Madrid.

Atacantul norvegian a marcat 21 de goluri și a oferit trei pase decisive în acest sezon, în 21 de meciuri jucate în tricoul lui Manchester City.

200 de milioane de euro este cota lui Erling Haaland, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

