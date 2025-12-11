Erling Haaland, mesaj neașteptat după victoria cu Real Madrid: „Îmi e dor să joc cu el”

Toate cele trei goluri ale meciului au fost marcate în prima parte, iar Rodrygo a deschis scorul pentru Real Madrid în minutul 28.

Madrilenii s-au văzut egalați rapid, după ce Nico O'Reilly a restabilit egalitate la o fază fixă. Erling Haaland a marcat din lovitură de la 11 metri golul decisiv pentru victoria „cetățenilor”.

Erling Haaland a recunoscut că îi e dor să joace cu Bellingham

La finalul partidei, golgheterul norvegian a fost întrebat despre atmosfera specială de pe „Santiago Bernabeu”, dar și despre fostul său coleg de la Borussia Dortmund, Jude Bellingham, în prezent jucător al lui Real Madrid.

Haaland a recunoscut că îi e dor să joace alături de mijlocașul englez, alături de care a avut un parteneriat grozav în Bundesliga.