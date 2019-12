TIRIAC LA DINAMO? Reactia omului de afaceri cand a fost intrebat daca va prelua "cainii" de la Negoita

Ion Tiriac a vorbit despre posibilitatea de a investi la Dinamo Bucuresti.

Omul de afaceri a fost prezent la un eveniment la patinoarul sau, acolo unde se aflau mai multi copii care joaca hochei. La finalul evenimentului, Ion Tiriac a vorbit despre zvonurile conform carora ar prelua clubul Dinamo de la Ionut Negoita.

"Ce investesc la Dinamo? Eu am spus intotdeauna ca din 22 de milioane de romani, sunt singurul roman care nu se pricepe la fotbal. Toti romanii se pricep la fotbal. Fotbalul este sportul numarul 1 in Romania, ca in toata Europa.

Ar trebui sa avem din nou, vreo 30 de Hagi si vreo 25 de Stelea si asa mai departe. Eu am trait langa Michel Platini, cand avea in fiecare vara 2800-3500 de copii pentru cele 7 saptamani, pe care ii antrena.

Cand o sa avem si noi la fotbal undeva la cateva sute de mii de copii practicanti, putem sa visam la o generatie de platina", a declarat Ion Tiriac.