ION TIRIAC, DECLARATIE INCREDIBILA DESPRE "MUTA" SIMONA HALEP

Ion Tiriac a explicat de ce Simona Halep primeste multe comentarii negative din partea romanilor pe retelele sociale.

Ion Tiriac s-a pronuntat cu privire la valul de critici pe care il primeste Simona Halep in mediul online din partea romanilor. Pe miliardar nu il surprind contestatarii actualului numar 4 WTA, ci mai degraba se lasa placut impresionat de performantele Simonei Halep, considerate inestimabile in comparatie cu investitiile scazute facute in tenisul romanesc.

Simona Halep are doua titluri de Grand Slam in palmares, la Roland Garros in 2018 si la Wimbledon in 2019 si va deveni in februarie 2020 jucatoarea cu cele mai multe saptamani petrecute in top 10 WTA in intreaga istorie a tenisului feminin. Halep detine recordul pentru cea mai scurta finala de Slam feminin desfasurata vreodata - 56 de minute de joc - dar si numarul minim de greseli nefortate comise intr-un ultim act de turneu de mare slem, 3.

Ion Tiriac: "Ce face Halep intr-o zi nu fac multi romani intr-o viata."



"Sa fie sanatos romanul. Eu inteleg foarte bine. Intotdeauna fetele sunt tacute, dar cand e una muta e si mai rau. Insa ea e admirata, incepand de la McEnroe si terminand cu Becker sau cu colegele ei. Pentru noi romanii, sefule, ce ne-a facut Halep in ultimii 5-6-7 ani... da-i steagul Romaniei si pune-o la Cotroceni. Ce face Halep intr-o zi nu fac multi romani intr-o viata. Pentru treaba asta isi merita galoanele. Sa speram ca ne mai tine, insa intrebarea mea e: ce facem dupa Halep?" a spus Ion Tiriac intr-un interviu acordat pentru Eurosport.

Simona Halep si Ion Tiriac au cazut de acord cand vine vorba despre schimbarea formatului competitional al Cupei Davis si Cupei Federatiilor. Ambii considera ca renuntarea la sistemul de desfasurare al meciurilor acasa-deplasare dauneaza atractivitatii intrecerilor si anuleaza zeci de ani de traditie care au fost construiti prin Davis Cup si Fed Cup.