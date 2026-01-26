FCSB a fost umilită pe Arena Națională, în fața propriilor suporteri, de vicecampioana CFR Cluj, care nici ea nu a început magnific actuala stagiune, dar care a ajuns în cele din urmă să-i ia fața campioanei.



Cu 4-1 a câștigat trupa lui Daniel Pancu, iar FCSB a rămas la cinci lungimi de primul loc care duce în play-off.



Ilie Dumitrescu i-a spus verde în față lui Gigi Becali: ”E inadmisibil! Acolo sunt cele mai mari probleme”



Chiar și așa, Gigi Becali nu vede decât titlul în acest sezon: ”Mintea mea e tot că trebuie să luăm campionatul. Sperăm până la ultima picătură”, a spus finanțatorul la Digi Sport.



Iar Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a intervenit și i-a explicat patronului că FCSB este o umbră față de echipa de acum un an care a câștigat pentru a doua oară consecutiv Superliga României.



”Bine că doar tu crezi. Că ești tu... și că-ți dorești. Știu, te cunosc foarte bine! Problema este că (n.r. dorința de a câștiga titlul) nu se vede în exprimarea echipei. Și jucătorii și staff-ul trebuiau să pregătească mai bine această partidă.



Problemele sunt foarte mari pe linia de fund. Este inadmisibil cum se apară echipa, este o umbră a echipei de acum un an”, a punctat Dumitrescu pentru aceeași sursă.

Declarații Gigi Becali după 1-4 cu CFR Cluj

