US OPEN 2019 | Rafa Nadal, calificare spectaculoasa in finala turneului! Cine e jucatorul care a impresionat cel mai mult si ar putea exploda in viitor

Nadal va juca in finala US OPEN impotriva lui Medvedev.

Autor: Marcu Czentye

S-au jucat doar 6 seturi dintr-un total posibil de 12 in semifinalele masculine de la US Open, dar senzatia care pluteste azi in ziua premergatoare finalei e ca niciunul din cei 4 semifinalisti nu a dezamagit.

La prima semifinala de Slam in care nu a avut ca adversar pe unul dintre Federer, Djokovic sau Rafael Nadal, Grigor Dimitrov a pierdut in minimum de seturi, dar spune ca nu vrea sa gandeasca negativ, a reusit prima semifinala la US Open si asta e tot ce conteaza.

Si nu poate fi dezaprobat, in conditiile in care Dimitrov a castigat mai multe puncte in primul set (43-41), a lovit mai multe winnere (14-7) si a comis mai putine greseli nefortate (15-18) si totusi Medvedev a fost, cumva, cel care a castigat mansa, in tiebreak.

Bulgarul a ratat sanse pretioase si in setul 2, in care a condus cu 3-1, dar jocul pur si simplu mai putin riscant si mai rabdator al rusului l-a facut sa isi piarda cumpatul si eficienta. La finalul meciului, Dimitrov avea cu 17 winnere mai mult si cu 300 de metri alergati in plus, dar acestea sunt doar numere inutile, in conditiile in care lui Grigor i-a lipsit o doza de varietate si intentia de a temporiza in anumite momente lungimea punctelor.

S-a facut loc, mai apoi, pentru meciul serii, in al carui prim set a tunat si a fulgerat cu tenis de cea mai inalta tensitate. Nervii intinsi la maximum, cu Nadal castigand 89% din punctele jucate pe primul serviciu, iar Berrettini 80% - procentaje senzationale pentru o semifinala de Slam -, Nadal se vedea, in ciuda a doar 8 greseli nefortate comise in timpul setului condus cu 4-0 si 6-4 in tiebreak, nevoit sa salveze doua mingi de set la rand.

Si numai Rafa stie cum le-a salvat, pentru ca toate cartile de probabilistica ar fi mizat pe italian in acel moment.

Dar Nadal n-a avut in minte gandul renuntarii nici macar o secunda, si-a facut meciul confortabil in imaginatia sa, atunci cand pe teren era furtuna si a resuscitat niste sanse de set mai mult decat improbabile. N-a stat pe ganduri, nu a pierdut nici macar un strop de concentrare si a asteptat greseala adversarului, care a venit, pe fond de oboseala mentala crunta, la capatul unei ore si a 16 minute de joc, incheiate pe tabela scor 7-6 pentru Nadal.

Nimeni nu poate garanta vreunui fan Nadal ca Rafa ar mai fi putut visa azi la al 19-lea Grand Slam daca ar fi pierdut acel prim set. Berrettini nu a fost doar o stanca pe teren, ci a debordat si de agilitate si flexibilitate. Cu o atitudine pozitiva si calma pe teren, Matteo n-a fost inegal cu Rafa in niciun capitol al jocului in acel prim set si poate ca ar fi meritat sa il castige. Si l-ar fi castigat, daca nu ar fi fost tradat de emotii la serviciu tocmai la 6-4.

Peste 90 de minute de joc au trebuit sa treaca pana Rafa avea sa sparga pentru prima oara serviciul adversarului, caruia i-a facut in final 4 break-uri, dupa un set 3 in care Berrettini, istovit, s-a descurajat cand a realizat – jucand pentru prima oara in fata lui Rafa – de cata anduranta si disponibilitate la efort este nevoie pentru a-l depasi pe iberit intr-o faza superioara a unui Grand Slam.

Cu 44 de greseli nefortate, fata de 18 ale spaniolului, Berrettini plateste costul stilului sau riscant de joc, dar nu are motive de regrete dupa un parcurs fascinant la New York, care il propulseaza in top 15 ATP.

Nadal vs. Medvedev are, asadar, premisele unei finale de calitate, insa nimeni nu poate garanta 4 sau 5 seturi, avand in vedere modul in care s-a desfasurat aceasta editie a Openului American.

Lucruri de retinut dupa ziua a douasprezecea la US Open:

Matteo Berrettini poate fi jucatorul care va exploda in 2020. Pana atunci insa are toate sansele sa se califice la Turneul Campionilor si sa dea tonul unui reviriment puternic al tenisului italian.

Rafael Nadal este de neinfruntat atunci cand concentrarea sa atinge nirvana. Spaniolul si-a redus considerabil numarul greselilor nefortate fata de sfertul cu Schwartzman (18, respectiv 39).

Dimitrov, dar mai ales Berrettini si Medvedev ar putea inchega, intr-un final, o noua generatie care sa inceapa sa detroneze tripla Federer-Djokovic-Nadal, incepand de anul viitor.