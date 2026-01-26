Deși în presă au apărut informații potrivit cărora Cîrjan ar fi semnat deja prelungirea, Andrei Nicolescu a dezmințit informația, spunând că actele nu au fost încă parafate.



Andrei Nicolescu: "Urmează să ne întâlnim cu Cîrjan pentru semnarea prelungirii"

Președintele lui Dinamo a lăsat însă de înțeles că este doar o chestiune de timp până când Cîrjan va semna noul contract, care va fi valabil până în iunie 2029 și va avea o clauză de reziliere în valoare de 5 milioane de euro.



"Cîrjan nu a semnat încă prelungirea. Eu am făcut anunțul săptămâna trecută, că ne înțelesesem și că urma să o formalizăm. A trecut partea asta și urmează să ne întâlnim și să semnăm. Prelungirea va fi pe încă doi ani. El mai avea un an și jumătate, deci până în 2029.



Nu aveam clauza de reziliere, dar vom seta o clauză. 5 milioane de euro", a spus Andrei Nicolescu, luni seară, la Prima Sport.



În această iarnă, Dinamo a primit o ofertă de la Metalist Harkov pentru Cătălin Cîrjan. Propunerea clubului din Ucraina se ridica la 4 milioane de euro + 500.000 de euro din eventuale bonsuri. Jucătorul a refuzat însă propunerea.

