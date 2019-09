US OPEN 2019 | "Pot sa spun ca m-a mancat pe teren!" Medvedev, declaratie fabuloasa inainte de finala cu Nadal! Raspunsul dat de spaniol

Daniil Medvedev si Rafael Nadal au facut schimb de complimente inaintea finalei programate sa se joace duminica seara, de la ora 23:00.

Medvedev si-a amintit despre finala pierduta in fata lui Nadal la Montreal, spunand urmatoarele: „A fost o finala grea. Energia lui a fost mult mai ridicata decat a mea. E o masinarie, e o bestie,” a declarat rusul despre spaniol.

Daniil Medvedev: "Pot sa spun ca m-a mancat pe teren. A fost din ce in ce mai puternic, mai rapid, a lovit tot mai tare, iar eu am slabit.”

"Ma ajuta foarte mult ca am jucat cu 3 stangaci de stiluri diferite. Daca Rafa va castiga, acest lucru ma va ajuta, pe termen lung,” a mai spus Daniil.

Intrebat cum va reactiona in improbabilul caz in care publicul de pe Arthur Ashe va incepe sa il huiduile la finala, rusul a raspuns: "As fi surprins, dar ar trebui sa preiau din nou din energia lor. Repet, nu sunt mandru de ce am facut. Vreau sa nu mai fac niciodata un asemenea lucru. Dar cum am mai spus-o la Cincinnati si Montreal, tipul asta de lucruri mi se intampla,” a mai spus Medvedev.

Rafael Nadal: "Nu pot sa zic decat ca ii multumesc pentru compliment, nu? E intotdeauna frumos sa auzi lucruri bune de la colegii tai.”

"Sunt multumit cu modul in care m-a caracterizat. Sper sa fiu asa si duminica (zambeste). Am nevoie sa fiu asa,” a spus Nadal.

"Vara lui a fost uimitoare. A inceput sa joace foarte bine in Australia. Cred ca a jucat finala la Brisbane. In Australia a pierdut doar cu Djokovic, campionul. A jucat apoi foarte bine pe zgura. Am auzit ca in trecut nu jucase atat de bine pe zgura, dar anul acesta a jucat minunat pe zgura si a reusit sa castige multe meciuri. Apoi vara a fost aproape perfecta. Finala la Washington, finala la Montreal, titlu la Cincinnati, finala deja aici,” a mai spus Rafa despre Medvedev.

"El este jucatorul care este in forma acum. Voi infrunta jucatorul care a castigat mai multe meciuri in acest an, jucatorul care joaca la cel mai inalt nivel de la o vreme incoace,” a conchis Nadal despre adversarul sau din finala.

Nadal este la cea de-a 27-a finala de Slam a carierei, in vreme ce pentru Medvedev este prima de acest fel.