Mihai Stoica a mărturisit că toți cei de la FCSB sunt vinovați pentru felul în care echipa s-a prezentat în acest sezon.

Mihai Stoica: ”Și eu sunt vinovat, pentru că nu am găsit un mijloc de comunicare cu generația asta!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că inclusiv el este responsabil pentru lipsa rezultatelor.

Oficialul campioanei României crede că unul dintre lucrurile pentru care este responsabil este faptul că nu a știut cum să comunice cu actuala generație de jucători.

”Nu cred, sunt sigur că nu a mai existat o perioadă atât de grea. Nu a existat, e cea mai grea, clar. Când ratezi asemenea ocazii.. după aia, erori momumentale. Cu certitudine și noi suntem vinovați, și eu sunt vinovat, pentru că nu am găsit un mijloc de comunicare cu generația asta.

Poate e prea mare diferența de vârstă, poate de aia nu găsesc o modalitate pentru a mă face înțeles, dar văd că nici antrenorii nu reușesc, care sunt mult mai tineri. Nu am reușit să rezolv asta. Mă culpabilizez, e clar că sunt vinovat. Mai departe, nu aș merge atât de departe să spun că am greșit la transferuri”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: ”Olaru mi s-a părut cel mai bun jucător al nostru cu CFR!”

Mihai Stoica este convins, însă, că nu a dat greș cu transferurile și spune că singurul jucător pe care l-a propus în vară la echipă, Daniel Graovac, a confirmat.

Întrebat despre debutul ratat al lui Andre Duarte și despre declarațiile lui Gigi Becali, care a spus că nu este mulțumit de fundașul portughez, Mihai Stoica a transmis că nu pot fi trase concluzii după un astfel de meci și că diferențe de opinie între el și finanțatorul clubului au apărut și în cazul lui Darius Olaru.

”Eu am propus un singur jucător în vară, pe Graovac, care cred că a demonstrat. Acum, pe Andre Duarte și pe Ofri Arad. E greu să tragi concluzii după meciul de aseară. Gigi a fost nemulțumit de cum a jucat Olaru. Mie Olaru mi s-a părut cel mai bun jucător al nostru”, a adăugat Mihai Stoica.

