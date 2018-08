Infrangere dramatica in semifinale la Cincinnati pentru Horia Tecau si Roger! Fratele lui Andy Murray a avut castig de cauza

Partida a fost decisa in decisiv.

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au fost eliminati in semifinala la Cincinnati.



Tecau si Rojer, favoritii numarul 6, au ratat calificarea in finala turneului de 1000 de puncte de la Cincinnati. Cei doi au fost invinsi in penultimul act cu scorul de 6-7 (7), 6-2, 10-6, de echipa Jamie Murray/Bruno Soares (Marea Britanie/Brazilia), cap de serie numarul 4.



Meciul a durat o ora si 33 de minute de joc.



Calificarea in semifinala este recompensata cu un premiu total de 82.770 de dolari si cu 360 de puncte ATP.