CINCINNATI 2018 | Tecau si Rojer, in sferturi! Victorie superba in optimi!

Horia Tecau si Jean-Julie Rojer s-au calificat in sferturile de finala la Cincinnati.

Tecau si Rojer au reusit calificarea dupa ce au invins echipa formata din Sam Querrey si Rajeev Ram, scor 6-3, 6-3, la capatul unui meci de doar 57 de minute de joc.

Perechea romano-olandeza a detinut controlul pe intreaga durata a partidei. Horia a revenit in circuit dupa apoximativ 4 luni si jumatate de inactivitate din cauza unei accidentari care i-a dat batai din cap in ultima vreme. Este vorba despre o inflamatie la fascia plantara dreapta care s-a transformat ulterior in ruptura.

Pentru un loc in semifinalele probei de dublu la Cincinnati, Horia si Jean-Julien vor incerca sa-i invina pe fratii Lopez: Feliciano si Marc.