Horia Tecau si Jean-Julie Rojer s-au calificat in semifinale la Winston-Salem

Horia Tecau a revenit in circuit dupa aproximativ 4 luni si jumatate de inactivitate.

Tecau si Rojer, cap de serie numarul 2, au reusit calificarea in semifinale dupa ce au invins echipa formata din Marcus Daniell/Wesley Koolhof (Noua Zeelanda/Olanda), scor 6-4, 6-3, la capatul unui meci de doar 66 de minute de joc.

In penultimul act, Tecau si Rojer vor da piept cu echipa britanica Joe Salisbury/Neal Skupsky. Premiul pentru semifinale la Winston-Salem este de 10.860 de dolari si 90 de puncte ATP.

Horia a revenit in circuit dupa apoximativ 4 luni si jumatate de inactivitate din cauza unei accidentari care i-a dat batai din cap in ultima vreme. Este vorba despre o inflamatie la fascia plantara dreapta care s-a transformat ulterior in ruptura.