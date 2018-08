CINCINNATI 2018 | Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, in semifinale! Victorie usoara in doua seturi

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer sunt cu un pas mai aproape de finala!

Tecau si Rojer au reusit calificarea in penultimul act al competitiei din Ohio dupa ce au invins echipa formata din Feliciano Lopez si Marc Lopez, scor 6-3, 7-5, la capatul unui meci de o ora si 23 minute de joc.

Perechea romano-olandeza a detinut controlul pe intreaga durata a partidei, chiar daca au existat moment foarte bune si de cealalta parte a fileului. Horia a revenit in circuit dupa apoximativ 4 luni si jumatate de inactivitate din cauza unei accidentari care i-a dat batai din cap in ultima vreme. Este vorba despre o inflamatie la fascia plantara dreapta care s-a transformat ulterior in ruptura.

Pentru un loc in finala probei de dublu la Cincinnati, Horia si Jean-Julien vor incerca sa-i invina pe castigatorii sfertului de finala dintre Kubot/Melo si Murray/Soares.