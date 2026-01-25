Galatasaray îl poate achiziționa definitiv vara viitoare

Fotbalistul olandez pleacă de la Napoli, după doar 6 luni de la transferul de la PSV Eindhoven. Turcii vor plăti inițial 2 milioane de euro pentru împrumutul său și există opțiunea de cumpărare pentru 30 de milioane de euro, în vara viitoare. În acest sezon, atacantul a jucat în 27 de meciuri pentru Napoli și a marcat un gol, în toate competițiile, dar nu a avut o relație solidă cu antrenorul Antonio Conte.



"Sunt bine fizic și sunt foarte fericit să fiu aici, la un club mare. Fanii mi-au trimis o mulțime de mesaje pe Instagram, iar lucrul care m-a frapat cel mai mult a fost dimensiunea clubului", a declarat Lang la sosirea la Istanbul, acolo unde a mai locuit și jucat la juniorii lui Beșiktaș, în perioada 2009-2010, când tatăl său vitreg a evoluat la Kasimpașa SK.



Lang are trofee câștigate în Olanda, Belgia și Italia

Noa Lang (26 de ani / 170 cm) este născut la Capelle aan den IJssel (provincia Olanda de Sud) și s-a format la academiile cluburilor HION, Feyenoord, Beșiktaș și Ajax Amsterdam. La nivel de seniori a mai evoluat pentru Jong Ajax (2017-2019), Ajax Amsterdam (2019), Twente (2019-2020), Club Brugge (2020-2023), PSV Eindhoven (2023-2025) și Napoli (2025-2026).



Are 15 selecții și 3 goluri pentru naționala de seniori a Olandei, cu care a participat la CM 2022. Datorită descendenței sale, acesta era eligibil să fie selecționat de Olanda (după mamă), Surinam (după tatăl biologic) și Maroc (după tatăl vitreg, fostul fotbalist Nourdin Boukhari).



În palmaresul său se găsesc Eredivisie (x3), KNVB Cup (1), Johan Cruyff Shield (x2), Belgian Pro League (x2), Belgian Super Cup (x2), Supercoppa Italiana (1) și Belgian Young Professional Footballer of the Year (1). Poate juca ca extremă stânga, atacant secund și extremă dreapta și este cotat la 25 de milioane de euro.



Foto - Getty Images

