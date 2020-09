Simona Halep va avea parte de un super-meci in optimi la WTA Roma: adversara sa e una dintre cele mai sexy jucatoare din circuit

Simona Halep si-a aflat adversara din optimile de finala ale turneului WTA Premier 5 de la Roma.

Simona Halep se va duela cu ucraineanca Dayana Yastremska (29 WTA) in optimile de finala ale turneului WTA Premier 5 de la Roma.

Yastremska (20 de ani) a invins-o pe Amanda Anisimova, scor 4-6, 7-6, 6-4 dupa un meci care a durat 2 ore si 15 minute, in vreme ce Halep a trecut mai devreme de Jasmine Paolini in minimum de seturi, 6-3, 6-4.

Simona Halep si Dayana Yastremska nu s-au mai duelat in vreun meci oficial, afara de partida de dublu de luni, in care numarul 2 WTA si Monica Niculescu le-au invins categoric pe Elina Svitolina si Dayana Yastremska, 6-0, 6-1.

La doar 20 de ani, Yastremska are in palmares 3 titluri WTA, adjudecate la Hong Kong in 2018, respectiv la Hua Hin si Strasbourg in 2019.

Invingatoarea partidei dintre Halep si Yastremska va juca in sferturi cu Rybakina / Bouzkova vs. Putintseva / Martic.