Halep si Niculescu, eliminate in optimi la WTA Roma! Cati bani au incasat cele doua jucatoare pentru meciul castigat in primul tur

Simona Halep si Monica Niculescu s-au oprit in optimile de finala ale competitiei WTA de la Roma.

Simona Halep si Monica Niculescu au fost eliminate in optimile de finala ale turneului WTA de la Roma de catre favoritele numarul 7 la castigarea competitiei, Shuko Aoyama si Ena Shibahara, scor 1-6, 3-6.

Dupa o victorie rasunatoare, scor 6-0, 6-1 obtinuta de Halep / Niculescu in primul tur impotriva echipei Svitolina / Yastremska, a fost randul romancelor sa sufere o infrangere rapida, Simona si Monica sfarsind invinse dupa numai 60 de minute de joc.

Pentru calificarea in optimi, Simona Halep si Monica Niculescu vor primi un cec in valoare de €20,990.

Halep va juca la Jocurile Olimpice Tokyo 2021 in proba de dublu feminin alaturi de Irina Begu, dar va reprezenta Romania in alte doua probe, la dublu mixt, alaturi de Horia Tecau si in proba individuala.