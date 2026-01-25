EXCLUSIV Ce l-a sfătuit fostul fotbalist din Premier League pe Radu Drăgușin, după ce a jucat doar un minut pentru Tottenham

Ovidiu Neacșu
Costel Pantilimon i-a oferit un sfat important lui Radu Drăgușin, după ce a intrat în ultimul minut al meciului Burnley - Tottenham 2-2.

Burnley - Tottenham, partidă transmisă exclusiv pe VOYO, s-a încheiat 2-2. Au marcat Tuanzebe (45') și Foster (76') pentru gazde, respectiv van de Ven (38') și Romero (90') pentru oaspeți. 

Radu Drăgușin a intrat în locul lui Romero, în minutul 90+5, iar la un minut distanță arbitrul a fluierat finalul confruntării.

Sfatul lui Costel Pantilimon pentru Radu Drăgușin: „L-am văzut puțin supărat”

În emisiunea Play on Sport, moderată de Andrei Grecu, au fost invitați foștii fotbaliști Costel Pantilimon și Cristi Pulhac, și jurnalistul Sport.ro Daniel Anghel.

Aceștia au vorbit despre meciurile zile din Premier League și au abordat situația lui Radu Drăgușin de la Tottenham. VEZI AICI unde ar putea ajunge fundașul român în această iarnă.

Costel Pantilimon, fost jucător în Premier League, unde a evoluat pentru Manchester City, l-a simțit supărat pe Radu Drăgușin pentru că a jucat doar un minut în partida cu Burnley.

Cu toate acestea, fostul portar român l-a sfătuit să rămână la Tottenham și apoi a explicat motivul pentru care consideră că acesta ar fi alegerea corectă.

„Vrei, nu vrei, ai avut o accidentare destul de lungă, ceea ce te dă în spate foarte mult. Se vede că este matur în gândire, chiar dacă este la o vârstă foarte fragedă, un jucător educat, dar nu s-a întâlnit cu astfel de situații pe parcursul carierei lui. Sper să aibă răbdare, l-am văzut puțin supărat pentru că a intrat doar un minut.

Eu sper ca el să rămână, să fie dispus la a asimila și stresul și supărarea pe care le are în momentul de față.

Se vede clar că nu are loc unde să joace, dar eu unul aș vrea ca el să rămână acolo, pentru că sunt convins că unul dintre cei doi fundași centrali o să plece, cu siguranță. Trebuie să muncească în continuare și să arate când are ocazia că este încă acolo”, a spus Costel Pantilimon în exclusivitate la Play on Sport pe VOYO

Radu Drăgușin a bifat 39 de partide în tricoul lui Tottenham și a fost transferat de echipa dim Premier League în ianuarie 2024 în schimbul a 25 de milioane de euro.

22 de milioane de euro este cota fundașului central român, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

