Burnley - Tottenham, partidă transmisă exclusiv pe VOYO, s-a încheiat 2-2. Au marcat Tuanzebe (45') și Foster (76') pentru gazde, respectiv van de Ven (38') și Romero (90') pentru oaspeți.

Radu Drăgușin a intrat în locul lui Romero, în minutul 90+5, iar la un minut distanță arbitrul a fluierat finalul confruntării.

Sfatul lui Costel Pantilimon pentru Radu Drăgușin: „L-am văzut puțin supărat”

În emisiunea Play on Sport, moderată de Andrei Grecu, au fost invitați foștii fotbaliști Costel Pantilimon și Cristi Pulhac, și jurnalistul Sport.ro Daniel Anghel.

Aceștia au vorbit despre meciurile zile din Premier League și au abordat situația lui Radu Drăgușin de la Tottenham. VEZI AICI unde ar putea ajunge fundașul român în această iarnă.

Costel Pantilimon, fost jucător în Premier League, unde a evoluat pentru Manchester City, l-a simțit supărat pe Radu Drăgușin pentru că a jucat doar un minut în partida cu Burnley.

Cu toate acestea, fostul portar român l-a sfătuit să rămână la Tottenham și apoi a explicat motivul pentru care consideră că acesta ar fi alegerea corectă.