WTA ROMA LIVE 13:30 Simona Halep vs. Jasmine Paolini | Goana dupa gloria primului titlu WTA la Roma incepe azi 

Va fi primul meci direct intre Simona Halep si Jasmine Paolini.

Simona Halep va debuta miercuri dupa-amiaza la turneul WTA Premier 5 de la Roma intr-un meci impotriva italiencei Jasmine Paolini (99 WTA). Partida face parte din turul secund al competitiei, iar invingatoarea se va duela in optimi fie cu Dayana Yastremska, fie cu Amanda Anisimova.

Meciul Halep vs. Paolini va avea loc pe arena Pietrangeli imediat dupa incheierea partidei dintre Belinda Bencic si Danka Kovinic, programata sa inceapa la ora 12:00, prin urmare ora de start este estimata a fi nu mai devreme de ora 13:30.

WTA Roma, 16-imi: Simona Halep vs. Jasmine Paolini, marti, 13:30



Simona Halep nu va avea nicio zi de odihna la Roma, dupa ce azi si-a inceput parcursul in proba de dublu intr-o nota uluitoare alaturi de Monica Niculescu, cele doua romance trecand, scor 6-0, 6-1 de un dublu care va emite pretentii la o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021, format din ucrainencele Elina Svitolina si Dayana Yastremska.

Halep si Paolini nu s-au mai intalnit niciodata intr-un turneu oficial pana acum. La 24 de ani, Jasmine Paolini nu are niciun titlu WTA in palmares, are 3 succese si 10 infrangeri la simplu in anul in curs, iar in ultima sa participare la un turneu WTA a pierdut cu Polona Hercog in optimile WTA Istanbul, scor 5-7, 4-6.

Traseul virtual al Simonei Halep la WTA Roma 2020



Turul 2: Anastasija Sevastova / Jasmine Paolini

Optimi: Dayana Yastremska / Amanda Anisimova

Sferturi: Petra Martic

Semifinale: Sofia Kenin

Finala: Karolina Pliskova / Elina Svitolina