FED CUP | Reactia Mihaelei Buzarnescu dupa meciul care ne-a trimis in decisiv: "Nu m-am gandit nicio clipa ca voi pierde! Nu am ce sa-mi reprosez!"

Mihaela Buzarnescu, locul 29 WTA, a pierdut confruntarea cu Siniakova, rezultat care le-a ajutat pe cehoaice sa restabileasca egalitatea la scorul general. Asadar, Romania si Cehia sunt la egalitate, 2-2.

Mihaela Buzarnescu a cedat dupa doar o ora si 28 de minute de joc, scor 4-6, 2-6, asta dupa ce Simona Halep o invinsese pe Karolina Pliskova in primul meci al zilei pe Ostravar Arena.

Mihaela Buzarnescu a incercat la conferinta de presa de dupa meciul pierdut sa explice cauzele infrangerii.

"A fost ceva presiune, am inceput foarte bine, am condus cu 3-0 si nu ma gandeam vreo clipa ca voi pierde acest meci. Din pacate, si ea a avut o forma fizica destul de buna, a alergat la niste mingi pe care nu ma asteptam sa le scoata si nu stiu ce sa va mai spun. Sunt suparata ca daca era sa castig meciul, nu mai trebuia sa se joace acest meci de dublu. Nu am jucat rau, dar cam aia e. A servit ea bine, dupa care nu imi mai amintesc exact, mi-am pierdut serviciul la 3-1 cu cateva mingi greute si apoi ea a prins curaj mai mult. Sper ca meciurile mele pierdute sa nu fie negative pentru urmatoarea partida de Fed Cup si sa mai am ocazia sa joc meci de simplu. Bineinteles ca asta va depinde si de forma mea din urmatoarele concursuri, pana in aprilie. Probabil imi trebuie mai multa rautate pe teren si in rest m-am simtit ok. Nu am jucat rau in aceste doua partide, sigur ca puteam mai mult, ar trebui mai mult ca sigur sa imbunatatesc mai mult serviciul. Jocul meu este oricum un joc ofensiv, dar una peste alta nu am avut nimic de reprosat dupa acest meci. Probabil daca as fi fost refacuta mai devreme decat s-a intamplat ca sa am mai multe meciuri in picioare in ultima vreme. In schimb forma mea este pe drumul cel bun, de cand am ajuns in Australia nu am jucat rau si se vede ca sunt undeva acolo, sper sa depasesc pragul acesta si sa castig un meci ca sa am o alta satisfactie, deocamdata raman cu un gust amar de fiecare data", a declarat Mihaela Buzarnescu.