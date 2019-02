FED CUP | Cu cine poate juca Romania daca trece de Cehia! Sunt cunoscute deja primele doua semifinaliste!

Simona Halep a invins-o pe Karolina Pliskova si a dus scorul la 2-1 in confruntarea cu Cehia din Fed Cup.

Simona Halep a reusit sa castige partida cu Karolina Pliskova, iar sansele Romaniei de califcare au crescut considerabil. Mihaela Buzarnescu joaca de la aceasta ora cu Katerina Siniakova, iar daca se va impune, Romania se va califica in semifinalele Fed Cup. In caz contrar, totul se va decide in confruntarea de dublu.

Daca Romania va castiga disputa cu Cehia, sportivele noastre vor intalni Franta in semifinalele competitiei. Franta a trecut de reprezentativa Belgiei. Caroline Gargia a invins-o astazi pe Elise Mergens, scor 6-2, 6-3 si a dus scorul infruntarii la 3-0.

Finalista de anul trecut, Belarus, este cealalta echipa calificata in penultimul act al competitiei. Aryna Sabalenka si Aliaksandra Sansovich nu le-au dat nicio sansa reprezentantelor Germaniei si isi asteapta adversara. Statele Unite sau Australia se vor duela cu Belarus in semifinale. Dupa prima zi a confruntarii, scorul este egal, 1-1.

Semifinalele Fed Cup se vor disputa pe 20 si 21 aprilie, iar finala are loc pe 9 si 10 noiembrie.