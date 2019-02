FED CUP LIVE | Siniakova/Krejcikova - Begu/Niculescu 2-2! Calificarea in semifinale se decide la dublu

Cehia si Romania se afla in acest moment la egalitate in Cupa Federatiei, scor 2-2.

LIVE Siniakova/Krejcikova - Begu/Niculescu 2-2

Set 1



2-2 Niciuna dintre cele doua echipe nu reuseste desprinderea! Cehia egaleaza.

1-2 Romancele revin in avantaj!

1-1 Cehoaicele egaleaza rapid!

0-1 Patru puncte castigate de romance si Begu incheie game-ul!

Simona Halep a dus Romania in avantaj prin victoria obtinuta in fata Karolinei Pliskova, insa Mihaela Buzarnescu nu a putut aduce victoria la general si a cedat dupa doua seturi in fata Katerinei Siniakova, scor 4-6, 2-6.

Asadar, semifinalista se va decide in meciul decisiv, cel de dublu. Petr Pala le va trimite, cel mai probabil pe Katerina Siniakova, locul 1 WTA la dublu, si Barbora Krejcikova, locul 2 WTA la dublu.

De partea cealalta, Romania se va baza pe Irina Begu si Monica Niculescu, cuplul care s-a impus acum o saptamana in finala de dublu de la Hua Hin, in Thailanda.