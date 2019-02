FED CUP | Prima reactie a Simonei Halep dupa victoria decisiva contra Pliskovei: "A fost ca finala de Grand Slam! Am luptat pana la capat!"

Simona Halep a castigat meciul cu Pliskova, in trei seturi, si a adus Romania in avantaj la general. Romania conduce acum Cehia cu 2-1.

Simona Halep a declarat ca partida contra Karolinei Pliskova a fost ca finala de Grand Slam si este foarte fericita pentru ca a reusit sa castige.



"M-am simtit foarte bine, am luptat pana la capat. Mi-am dorit foarte mult sa castig. Nu e usor sa joci in defensiva contra ei. Am incercat sa ma apar cat mai bine si sa deschid terenul. Mereu am meciuri grele cu ea, in trei seturi. Mereu meciurile dintre jucatoarele de Top 5 sunt ca o finala de Grand Slam. Nu intru la dublu, am incredere ca Mihaela Buzarnescu va face un meci nebun", a declarat Simona Halep pentru TelekomSport.