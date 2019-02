FED CUP | Mihaela Buzarnescu - Katerina Siniakova, meciul invinselor din prima zi! Miki ar putea fi totusi inlocuita: "Nu conteaza cine joaca!"

Dupa prima zi a confruntarii de la Ostrava dintre Cehia si Romania, scorul este egal, 1-1.

Duminica, in cea de-a doua zi de tenis la Ostrava, primele care vor intra pe teren sunt rachetele numarul 1 din cele doua echipe, Simona Halep si Karolina Pliskova. Mai apoi, in mod teoretic, daca Florin Segarceanu si Petr Pala nu fac modificari, meciul doi al zilei se va decide intre Mihaela Buzarnescu si Katerina Siniakova, invinsele din prima zi de concurs de pe Ostravar Arena.

In prima zi de concurs la Ostrava, Mihaela Buzarnescu a fost invinsa fara drept de apel de Karolina Pliskova, in minimul de seturi, scor 1-6, 4-6, dupa o ora si 26 de minute de joc. De partea cealalta, adversara ei de duminica, cehoaica Siniakova, a fost si ea invinsa clar de Simona Halep, scor 6-4, 6-0, dupa o ora si 13 minute de joc.

Partida dintre Mihaela Buzarnescu si Katerina Siniakova va reprezenta o premiera in circuit. Ele nu s-au mai intalnit pana acum, fapt care face din acest meci unul si mai interesant. Mihaela Buzarnescu a acumulat opt infrangeri consecutive in circuitul feminin de tenis, asta dupa accidentarea de groaza de la Montreal. Romanca in varsta de 30 de ani a fost nevoita sa stea pentru mult timp departe de terenul de tenis, iar cand a revenit, lucrurile nu au mai functionat asa cum s-ar fi asteptat. Totusi, nici adversara ei nu traverseaza o perioada prea buna. Siniakova a acumulat si ea o serie de patru infrangeri, iar acest sir ar putea continua si maine. Este greu de crezut ca Petr Pala o va schimba pe Siniakova, insa Florin Segarceanu ar avea si alte variante pentru meciul contra Katerinei Siniakova, de pilda Irina Begu, Ana Bogdan sau Monica Niculescu.

De altfel, Miki a declarat dupa infrangerea suferita in fata Karolinei Pliskova ca ar accepta sa fie inlocuita de o colega in meciul al doilea de simplu de duminica, din intalnirea cu Cehia. "Sunt pregatita, ma simt bine, abia astept sa joc, daca voi fi eu. Daca nu voi fi eu, voi fi acolo sa sustin echipa, pentru ca de asta suntem aici, ca echipa sa castige la finalul celor doua zile. Nu conteaza ca joc sau nu joc eu", a spus Buzarnescu.

Mihaela a vorbit si despre meciul cu Siniakova. “Sigur, maine nu va juca Pliskova, dar chiar daca va juca Siniakova sau o alta jucatoare, noi trebuie sa ne uitam la noi. Nu au clasamentul Pliskovei, care are un inceput foarte bun de sezon, insa toate sunt jucatoare valoroase, iar eu voi da totul sa inving”, a declarat Miki dupa infrangerea cu Pliskova.

Mihaela a vorbit mai apoi si despre sfaturile pe care i le-ar da Simonei Halep pentru partida de duminica pe care o va disputa cu Pliskova. ”Sunt sigura ca echipa ei poate sa ii dea sfaturi bune dupa meciul de azi. La fel si antrenorii. Daca ma va intreba, i-as spune sa varieze mult jocul pentru ca Pliskova este o sportiva care loveste foarte puternic si trebuie scoasa din ritm. Dar Simona este mandria noastra si va avea cele mai bune arme impotriva ei”, a mai spus cea de-a doua racheta a Romaniei prezenta la Ostrava.