FED CUP | Reactia Karolinei Pliskova dupa ce a pierdut in fata Simonei Halep: "E greu de invins! A fost prea mult pentru mine!"

Simona Halep, prima racheta a Romaniei, a reusit sa o invinga pe Karolina Pliskova si sa aduca avantaj echipei tricolore!

Romania conduce in acest moment Cehia cu 2-1, datorita Simonei Halep, care s-a impus in fata Karolinei Plsikova, scor 6-4, 5-7, 6-4, dupa doua ore si 39 de minute de joc. A fost, intr-adevar un meci extrem de tensionat, cu multe puncte impresionante, raliuri fantastice si rasturnari de situatie, insa pana la urma, Simona a triumfat.

Karolina Pliskova, de partea cealalta, a pierdut un punct important pentru echipa ei si a explicat ce s-a intamplat de fapt pe teren.

"Bineinteles ca a fost dificil, am jucat aproape trei ore. Intotdeauna este greu impotriva Simonei, dar ma asteptam la un astfel de meci. Ma bucur ca a fost asa, chiar daca am pierdut, cred ca a fost un meci solid din partea noastra, nu au fost multe greseli mari. Am luptat pana la final, am reusit sa revin de la 2-5 la 4-5, dar a fost prea mult ca sa pot sa intorc de la acest rezultat. Simona este greu de invins, indiferent cu cine joaca, indiferent pe cine am avea noi in echipa. Mi-a citit bine serviciul si a intors foarte bine. Este greu sa castigi puncte impotriva ei, pentru ca stim cu totii ca alearga foarte mult, ca intoarce cat de multe mingi poate, asa ca exact asta a facut. Cred ca a jucat extraordinar, a facut cateva greseli in finalul setului doi, dar per total, a fost un meci cu o calitate foarte buna", a declarat Pliskova la finalul meciului.