EXCLUSIV | Cristian Tudor Popescu face ANALIZA esecului Simonei Halep: "Nu a crezut in sansa ei de a castiga meciul. Simona a jucat zgarcit, as fi preferat sa o vad pierzand mai rau!" 

Cristian Tudor Popescu crede ca Simona Halep a jucat cu teama de a nu gresi in sfertul cu Serena Williams.

In direct la Pro X, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a facut o analiza extrem de amanuntita a partidei pierdute de Simona Halep in favoarea Serenei Williams in sferturile de finala ale Openului Australian, editia 2021.

"Nu imi pare rau ca a pierdut in fata Serenei Williams, unei Serena intinerita cu cativa ani. Imi pare rau ca nu a incercat mai mult, aproape ca nu m-ar fi suparat daca pierdea mai rau, sa zicem 6-2, 6-0 dar sa isi asume mai multe riscuri, sa incerce mai mult sa castige. Nu a crezut in posibilitatea ei de a castiga, de la prima minge a meciului. Eu nu as spune ca nu a stiut sa utilieze acel 3-1, ca a condus meciul, jocul nu l-a condus niciun moment nidiferent d escor, jocul a fost dictat de Serena Williams.

Serviciul nu i-a intrat, Serena i-a vazut de multe ori serviciul doi, un serviciu doi mai moale si scurt, pe care cea mai buna jucatoare de retur din lume l-a executat fara mila, de multe ori. Punctele astea sunt grele, apasa foarte greu; cand iti adversara iti face punctul direct castigator din serviciul doi, e o pierdere care te afecteaza psihologic rau," a declarat Cristian Tudor Popescu in exclusivitate pentru Pro X.

"Spre surprinderea mea, a jucat atat de zgarcit, preocupata sa nu greseasca, sa tina mingea in teren, cu toate ca a avut oportunitati. Serena nu a fost imbatabila azi, a jucat foarte bine, dar nu un joc imbatabil. A oferit si momente de slabiciune pe care Simona nu le-a exploatat. Au fost momente in care Serena a facut greseli in serie, a fost sovaielnica, nu a mai intrat atat de tare in mingi: atunci ar fi fost momentul ca Simona sa greseasca, sa isi asume, sigur, si anumite greseli nefortate, dar si cateva lovituri direct castigatoare.

Parca in ultima parte a setului doi voia sa se scape mai repede de meci, dar asta este, nu sunt trist, a facut sfert de finala, a pierdut in fata celei mai bune jucatoare din toate timpurile si sunt suporter in meciul Serenei Williams mult mai greu, vreau sa spun, din semifinale cu Naomi Osaka, favorita 1 la castigarea turneului, dupa parerea mea," a adaugat editorialistul in interviul preluat de Mihai Mironica in emisiunea 'Ora exacta in sport, difuzata de Pro X.

"Serena s-a schimbat, are o conditie fizica incomparabila cu cea de la Wimbledon, cand se baza pe forta loviturilor ei, iar deplasarea era cu 25-30% sub cea pe care ne-o arata acum. Asta conteaza si ca incredere pentru Serena, pentru ca, atunci cand stii ca poti sa duci schimburi lungi si poti sa sustii un meci de trei seturi, de peste doua ore, aceasta convingere la inceputul unui meci iti da incredere in lovituri, in jocul tau si poti sa castigi meciul repede. Asta s-a intamplat.

N-am inteles de ce Simona Halep nu si-a asumat, pentru ca poate. Poate, domnule Mironica. Ne amintim semifinala cu Muguruza de la Roland Garros din 2018 si ne amintim finala cu Sloane Stephens, pe care am comentat-o impreuna. Atunci Simona si-a asumat riscuri, lovituri la linie, tari, altfel n-ar fi reusit sa o bata in veci pe Muguruza si nici pe Sloane Stephens. De asemenea, semifinala din 2018 de la Australian Open cu Angelique Kerber, epica, Simona si-a asumat atunci nenumarate lovituri direct castigatoare si, fireste, si erori nefortate in acele meciuri. La asta ma asteptam azi, chiar daca, eu stiu, pierdea mai rau. Nu inteleg de ce a intrat in starea asta pe care o vedeam acum cativa ani, cand juca primele dati cu Serena," a completat CTP in direct la Pro X.