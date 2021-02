"Nu am fost departe de victorie, dar atitudinea mea a fost prea negativa, intregul turneu. Voi reveni mai puternica!" | Ultimele declaratii facute de Simona Halep la Melbourne

Simona Halep a recunoscut ca serviciul nu a fost la parametrii optimi in meciul pierdut cu Serena Williams.

Simona Halep a parasit editia 2021 a Openului Australian din faza sferturilor de finala, invinsa de Serena Williams in doua seturi, incheiate 6-3, 6-3. Partida a durat 81 de minute.

La conferinta de presa, jucatoarea care ocupa locul 2 in clasamentul mondial s-a aratat trista si a admis ca a avut probleme de atitudine in toate meciurile disputate la Melbourne in acest turneu, dar promite ca va face progrese si va reveni mai rezilienta din punct de vedere psihologic.

"Sentimentul meu de dupa meci este ca nu am fost departe de victorie, dar ea a fost mai puternica in momentele importante ale partidei. Am avut 3-1 in setul doi, dar serva nu m-a ajutat prea mult. Ar fi trebuit sa fiu mai puternica pe serva, dar nu a functionat azi si a fost foarte puternica la retur. Acele raliuri au fost foarte importante, am avut un meci bun in aceasta seara, nu sunt prea dezamagita de mine.

Atitudinea a fost putin prea negativa, pe durata intregului turneu, insa o sa lucrez la asta si o sa revin mai puternica, cu siguranta, in acest aspect," a declarat Simona Halep la conferinta de presa organizata dupa esecul sau din sferturi cu Serena Williams.