EXCLUSIV | CTP, REACTIE DURA la adresa miliardarului Ion Tiriac: "Se afla in treaba, e badaranie si rautate. El, la varsta Serenei Williams pierdea jenant prin Cupa Davis!" 

Cristian Tudor Popescu i-a oferit o replica de zile mari miliardarului roman, Ion Tiriac pe tema retragerii Serenei Williams.

Cristian Tudor Popescu a avut o interventie de zile mari in emisiunea 'Ora exacta in sport', difuzata de Pro X, in care i-a dat replica miliardarului roman, Ion Tiriac, cu privire la declaratia controversata facuta de acesta la adresa Serenei Williams, potrivit careia jucatoarea din SUA ar trebui sa se retraga, daca ar avea putina decenta.

"Ce sa va spun, domnule Mironica? Este o combinatie echilibrata de aflare in treaba, badaranie si rautate. Cine i-a cerut o asemenea declaratie domnului Tiriac? Nimeni! Domnul Tiriac a fost jucator. Cum poti sa spui asa ceva despre o jucatoare de tenis, in general, nu doar despre Serena Williams?! 'Sa nu mai intre pe treren pentru ca e prea batrana si are prea multe kilograme,' spune el. Ce treaba ai matale cu kilogramele si varsta? Jucatorul decide daca vrea sa mai joac si va juca cum stie si cum poate. Cum poti sa-i reprosezi lucrul acesta? Iata ca Serena joaca extraordinar, iar cu kilogramele... este ceva neprofesionist, surprinzator! La Serena nu e vorba despre kilograme de grasime, domnule!

Nu stiu care e raportul dintre masa musculara si grasime la Serena Williams, dar ar fi curios sa aflu. Are, dupa cum se vede, o deplasare si o rezistenta fizica extraordinare, pe care le-a dovedit in meciul cu Sabalenka. Domnul Tiriac a uitat ca pe Simona Halep a batut-o o alta americanca, cu mai multe kilograme decat Serena. Numele ei e Taylor Townsend, care a batut-o cu un joc de serviciu-voleu absolut memorabil. Ar fi trebuit sa nu i se permita sa intre pe teren, pentru ca are prea multe kilograme?" a afirmat CTP in exclusivitate pentru Pro X.

"Nu stiu cum poate sa zica Tiriac asta cand a jucat pana la o varsta apropiata de cea a Serenei Williams. A jucat in Cupa Davis, a jucat simplu, pierzand aproape meci dupa meci. Imi amintesc un meci jenant, pierdut cu Corrado Barazzutti, se incapatana sa ocupe locul la simplu si a pierdut jenant! As putea sa-l intreb: 'de ce mai comenteaza despre tenis, cand are peste 80 de ani? Duceti-va acasa, sunteti depasit, aveti peste 80 de ani.' Nu, nu trebuie sa-i spuna nimeni asta domnului Tiriac, el poate sa vorbeasca despre tenis pana la adanci batraneti, cum si Serena Williams, si Roger Federer pot sa joace in continuare. Dar oare a uitat de Kent Rosswell, Jimmy Connors, de Martina Navratilova, care juca meciuri de Grand Slam la vreo 45-46 de ani? Este una dintre cele mai consternante si intristatoare declaratii pe care am auzit-o de la Ion Tiriac si ma bucur ca Serena l-a contrazis in acest mod," a incheiat Cristian Tudor Popescu in direct la Pro X.

"Cu tot respectul, dar Serena Williams are 36 de ani si 90 de kilograme. As vrea sa vad altceva, as vrea sa mai vad o jucatoare precum Steffi Graf. La varsta asta si la greutatea pe care le are acum, nu se deplaseaza atat de usor pe cat se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucatoare senzationala. Daca ar avea putina decenta, s-ar retrage! Din toate punctele de vedere", a fost declaratia facuta de Ion Tiriac la TVR2 careia CTP i-a raspuns in aceasta emisiune.