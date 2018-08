"Eu l-as da in judecata!" Sfatul lui Ilie Nastase pentru Buzarnescu dupa accidentarea de la Rogers Cup

Mihaela Buzarnescu s-a accidentat in turul secund de la Montreal.

Ilie Nastase o sfatuieste pe Mihaela Buzarnescu sa o dea in judecata pe arbitra meciului din turul secund de la Montreal, partida in care s-a accidentat.

Fostul tenismen roman este de parere ca arbitra de scaun trebuie sa plateasca pentru ca a refuzat sa opreasca meciul in momentul in care romanca in varsta de 30 de ani a atentionat-o ca suprafata de joc este alunecoasa. Dupa cateva minute, Miki s-a accidentat si a fost nevoita sa abandoneze.

"Pacat ca s-a accidentat Buzarnescu. Eu l-as da in judecata pe arbitru. Daca a decis gresit, trebuie sa plateasca cumva. Bine ca nu e ruptura de ligamente, ca te tine 4-6 luni pe tusa", a declarat Nastase pentru Digi Sport.

Sportiva noastra a calcat stramb in setul trei, cand era condusa cu 4-3, iar participarea la ultimul turneu de Grand Slam al anului se afla sub semnul intrebarii. Mihaela a urlat de durere, iar adversara ei, Svitolina, i-a adus o punga cu gheata. Intinsa pe teren, Mihaela a asteptat interventia medicilor care au transportat-o in afara suprafetei de joc intr-un scaun cu rotile.