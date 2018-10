Noi dezvaluiri despre accidentarea Mihaelei Buzarnescu! Romanca a anuntat cand revine pe teren: "Se mai simt dureri, se simte o retinere!"

Mihaela Buzarnescu a vorbit despre accidentarea sa si a anuntat care va fi urmatoarea sa competitie.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV!

Mihaela Buzarnescu, ajunsa in prezent pe locul 25 mondial, s-a accidentat la glezna la Montreal si inca resimte efectele acelei accidentari.

Romanca a vorbit despre situatia in care se afla in prezent si despre planurile pe care le are pentru finalul lui 2018. Miki a declarat ca e constienta de faptul ca rezultatele nu vor veni imediat si ca are rabdare ca glezna sa i se vindece complet.

Mihaela Buzarnescu a jucat saptamana trecuta la Beijing, atat la simplu, cat si la dublu, si a anuntat ca va lua startul la Moscova, acolo unde va face din nou pereche cu Irina Begu.

"Imi pare rau ca m-am accidentat, nu ma simt foarte bine, dar sunt pozitiva ca se va reface glezna. Nu e inca in totalitate refacuta, am resimtit la Beijing lucrul acesta, de aceea m-am si retras de la Tianjin. Voi juca insa la Moscova, pentru ca am vrut sa ma mai recuperez intre timp, daca printr-o minune prind Zhuhai-ul, ma duc cu placere, dupa care cred ca voi mai juca un turneu de 125 de mii, pentru meciuri, si poate un ITF la Dubai, in decembrie", a dezvaluit Mihaela Buzarnescu intr-un interviu pentru GSP.

Romanca a marturisit ca medicii i-au spus ca va mai avea de asteptat pana la sase luni pentru refacerea completa a gleznei. "Umflatura va mai fi prezenta o perioada mai lunga la nivelul gleznei, se mai simt dureri, se mai simte o retinere si corpul meu o mai face involuntar in momentul jocului. Sunt mult mai bine, insa sunt si foarte fericita ca am decis atunci, la US Open, sa nu joc, era riscant", a povestit Miki.

Aceasta a declarat ca face zilnic fizioterapie.