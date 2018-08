BUZARNESCU isi cearta propriul tata dupa accidentare: "Este aberant!" Ce a deranjat-o pe jucatoare

Mihaela Buzarnescu sufera in urma accidentarii din partida cu Elina Svitolina.

Buzarnescu a fost consultata de medici si din fericire a primit un verdict bun: va putea sa revina pe teren peste 2 saptamani, la timp pentru US Open.

Au fost multe declaratii dupa faza petrecuta la Montreal, inclusiv date de tatal ei. Mihaela chiar s-a declarat deranjata si a spus ca s-a accidentat deoarece a alunecat de pe terenul umed.

"Este aberant. Vad ca isi dau toti cu parerea prin tara. Eu am fost pe teren, nu ei. In plus, tatal meu este la Bucuresti, nu este aici, cu mine. Terenul era umed si am alunecat, dupa care mi s-a oprit piciorul", a spus sportiva citata de Libertatea.