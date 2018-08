ROGERS CUP | Diagnosticul primit de Buzarnescu! Medicul Mihaelei a vorbit despre accidentarea romancei!

Mihaela Buzarnescu a suferit o accidentare grava in partida din turul al doilea de la Rogers Cup cu Svitolina.

Sportiva romanca a calcat stramb si s-a prabusit la pamant, urland de durere. Miki nu a mai putut continua partida.

Pompiliu Popescu, medicul care o consulta pe Buzarnescu de fiecare data cand aceasta revine in tara, a oferit detalii despre starea sportivei.

Mihaela Buzarnescu a suferit o leziune de ligament anterior, ceea ce ar tine-o departe de terenul de tenis aproape doua saptamani.

"Se pare ca este vorba despre o leziune de ligament anterior, dupa ultima miscare facuta cu glezna. Asta inseamna ca va sta departe de teren doua saptamani, nu pare ceva grav. Ruperea fibrelor reprezinta o durere atroce, din acest motiv a urlat aseara", a spus Pompiliu Popescu la Digi Sport.

In cazul acestui scenariu, Mihaela va lipsi de la turneele de la Cincinnati si New Haven, insa va putea intra in concurs la US Open.

Toate detaliile despre accidentarea Mihaelei Buzarnescu din partida cu Elina Svitolina sunt AICI!