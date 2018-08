BUZARNESCU, de neoprit! Decizie INCREDIBILA luata de Miki dupa accidentarea horror de la Rogers Cup

Mihaela Buzarnescu si-a aflat verdictul din partea medicilor, insa numarul 20 mondial nu are stare.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Accidentata in partida cu Elina Svitolina de la Rogers Cup, Mihaela Buzarnescu a fost anuntata de medici ca are nevoie de cateva saptamani de pauza, pana la finalul US Open. Ea ar fi trebuit sa reintre in circuit in luna septembrie, la unul din turneele din China in care este inscrisa. Buzarnescu, jucatoarea cu cele mai multe meciuri din circuit anula cesta, a decis totusi sa faca deplasarea la New York pentru US Open, in speranta ca se va recupera miraculos si va putea sa joace, anunta Digi. Timpul este scurt insa. Openul American incepepe pe 27 august, iar Miki are un ligament rupt si alte doua intinse in urma alunecarii de pe suprafata umeda de la Montreal.

Pompiliu Popescu, medicul Mihaelei, a anuntat ca ea ar putea sa revina pe teren in doua saptamani si ca durere a fost imensa pentru ca a fost vorba despre ligamente, insa recuperarea ar urma sa fie de scurta durata.

"Se pare ca este vorba despre o leziune de ligament anterior, dupa ultima miscare facuta cu glezna. Asta inseamna ca va sta departe de teren doua saptamani, nu pare ceva grav. Ruperea fibrelor reprezinta o durere atroce, din acest motiv a urlat aseara", a spus Pompiliu Popescu.