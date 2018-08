BUZARNESCU, sfatuita sa dea in judecata turneul de la Montreal! PRECEDENTUL Eugenie Bouchard in tenis!

Mihaela Buzarnescu s-a accidentat grav in timpul partidei cu Elina Svitolina de la Rogers Cup.

Cu o cariera chinuita de accidentari grave, Mihaela Buzarnescu se afla in forma carierei, cand a alunecat si a cazut in durere. Asta s-a intamplat la trei minute dupa ce ii reclamase arbitrei de scaun ca suprafata este alunecoasa. Arbitra a venit si a verficat, insa a decis continuarea partidei.

Din fericire, nu pare ceva grav, iar Mihaela se poate repune pe picioare in cateva saptamani. Insa jucatoarea din Romania este sfatuita sa-i dea in judecata pe organizatori pentru neglijenta.

Chiar adversara Mihaelei, Elina Svitolina, i-a criticat pe organizatori pentru reactia intarziata dupa accidentarea romancei.

"Am vazut imediat ca este foarte, foarte serios. Nu puteam face nimic, eu sau arbitrul de scaun. Mi s-a parut ca au trecut ani pana a ajuns cineva. Glezna se umfla din ce in ce mai mult, la fiecare secunda. Este greu sa vezi. Este greu sa treci prin ce a trecut ea, cu siguranta. Este senzatia cea mai rea pentru orice sportiv sa se accidenteze atat de rau. Ii este greu fizioterapeutului sa ajunga mai repede, dar cred ca ar trebui sa avem cativa oameni cu calificare medicala tot timpul la teren pentru ca eu sau arbitrul de scaun nu stim ce sa facem in astfel de situatii, cand accidentarile sunt atat de serioase ca asta. Cand mai e si sange... Mi s-a facut pielea de gaina. De exemplu, daca face cineva un atac de cord. Trebuie sa actionezi in urmatorul minut, nu cum a fost, cinci, sase minute le-a luat sa ajunga", a mai precizat Svitolina.

Exista precedentul Eugenie Bouchard in tenis, dupa un incident petrecut la US Open in 2015. Atunci, Bouchard, fosta finalista la Wimbledon, a fost nevoita sa se retraga din turneu dupa ce a alunecat si a cazut in vestiar din cauza podelei alunecoase.

Ea a dat in judecata organizatorii, iar cele doua parti s-au inteles in privinta unei sume de bani ca despagubiri in urma procesului. Judecatorii au decis ca 75% din vina le apartine organizatorilor, iar 25% este vorba de neglijenta jucatoarei. Presa americana a scris ca ar fi fost vorba de o suma de peste 2 milioane de dolari.

Bouchard nu si-a mai revenit de atunci la forma la care se afla in 2015. Ea inca nu a reusit sa revina in top 100 dupa alte accidentari.

Tatal Mihaelei Buzarnescu nu intelege de ce arbitra a decis continuarea partidei dupa ce a inspectat acea zona de teren.

"Arbitra nu stiu cata experienta are. Ca practicanta a jocului. Ca arbitru stai in scaun si iei decizile in functie de cum a cazut mingea.

Poate si acel strat de apa, care a fost a deranjat-o. A facut ca piciorul sa se opreasca. Ea asa zicea ca spera sa nu fie atat de grav sa vina acasa.

Isi doreste foarte mult sa joace si la US Open, mai ales ca este pe tablou si ca favorita. Pana acum juca de trei ori calificari.", a declarat tatal Mihaelei pentru PROTV.