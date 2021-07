Emma Raducanu a facut declaratia saptamanii dupa victoria cu Sorana Cirstea: "Inainte de Wimbledon, parintii m-au intrebat daca nu cumva impachetez prea multe haine de joc!" 

Emma Raducanu a reusit o performanta istorica la Wimbledon 2021, dupa victoria in doua seturi obtinuta contra Soranei Cirstea.

Emma Raducanu (18 ani, 338 WTA) a eliminat-o pe Sorana Cirstea (31 de ani, 45 WTA) in turul 3 al competitiei de la Wimbledon, scor 6-3, 7-5 si a devenit cea mai tanara jucatoare din Marea Britanie calificata in optimile turneului de mare slem din Londra in Era Open.

Imediat dupa incheierea partidei, jucatoarea in varsta de 18 ani a oferit un flash-interviu pe teren, povestindu-le conationalilor sai sentimentele prin care trece la capatul meciului incheiat dupa 99 de minute de joc.

"Am ramas fara cuvinte. Nu stiam cum o sa reactionez daca castig, iar asta s-a intamplat. Sunt atat de recunoscatoare pentru toata sustinerea pe care am avut-o azi, m-am bucurat de ea din plin. La inceput am avut mari emotii, dar am inceput bine. Am fost condusa cu 3-1, dar m-am straduit sa imi pun emotiile deoparte si va multumesc ca m-ati sustinut pe durata intregii partide," a declarat Emma Raducanu.

Intrebata daca poate crede ca a reusit sa se califice in saptamana a doua de concurs la Wimbledon, Emma Raducanu a replicat: "Cine s-ar fi gandit? Inainte sa intru in bula de la Wimbledon, parintii mei m-au intrebat daca nu cumva impachetez prea multe echipamente de joc. Cred ca o sa spal niste haine in seara asta," a adaugat Emma Raducanu, amuzandu-se de situatie si primind aplauzele calduroase ale miilor de spectatori britanici prezenti in tribunele Terenului Nr. 1.