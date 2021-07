Mingea de meci dupa care Sorana Cirstea a parasit Wimbledonul in lacrimi: cum s-a jucat punctul senzational care a innebunit toti fanii tenisului pe Twitter 

Sorana Cirstea a pierdut dureros a patra sansa de a se califica pentru prima oara in optimile de finala ale turneului de mare slem de la Wimbledon. Sportiva din Romania a fost invinsa de reprezentanta gazdelor, Emma Raducanu, care la numai 18 ani a facut cea mai buna partida a scurtei sale cariere de pana in prezent, impunandu-se, scor 6-3, 7-5 dupa o ora si 39 de minute de joc.

Cirstea a condus cu 3-1 si 40-30 in primul set, dar a fost intoarsa, cedand mai apoi 8 game-uri consecutive. Sorana a revenit de la 0-3 si 0-40 in setul secund, egaland la 3, dar nu a reusit sa faca diferenta in finalul decisiv.

The moment @EmmaRaducanu became the youngest British woman to reach the fourth round at #Wimbledon in the Open era ???? ???????? pic.twitter.com/SUxODx6VIo