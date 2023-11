Jessica Pegula (29 de ani, 3 WTA) încheie anul 2023 pe locul 5 în clasamentul WTA de simplu și pe locul 3 al ierarhiei de dublu. Cu 59 de victorii, dintr-un total de 77 de partide jucate în actualul sezon, sportiva americană se confruntă în continuare cu criticile contestatarilor, care un o văd capabilă de pasiune pentru tenis, din moment ce a fost născută într-o familie de miliardari.

Părinții Jessicăi Pegula, Terry și Kim Pegula patronează două cluburi în NFL și NHL, Buffalo Bills și Buffalo Sabres, având împreună o avere estimată la 6,7 miliarde de dolari.

"I just look at is as a part of my career and my job to help grow the game."#ForbesUnder30 lister Jessica Pegula spoke about rising through the ranks of tennis players and making an impact. https://t.co/DqCCxpOZdn pic.twitter.com/Z0YkVFxmfX