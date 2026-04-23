GALERIE FOTO Meci de foc la Madrid! Arina Sabalenka va fi adversara româncei Jaqueline Cristian
Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, a învins-o joi pe americanca Peyton Stearns, numărul 43 mondial, în două seturi, 7-5, 6-3, şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari, transmite AFP.
Sabalenka, deţinătoarea titlului, calificată direct în turul al doilea, s-a impus după o oră şi 35 de minute de joc. Următoarea sa adversară va fi românca Jaqueline Cristian, locul 33 WTA şi cap de serie numărul 29. Joi, în runda a doua, Jaqueline Cristian a trecut de ucraineanca Iulia Starodubţeva (53 WTA), cu 3-6, 7-6 (7/5), 6-4.
Sabalenka şi-a amânat revenirea pe zgură din cauza unei accidentări suferite după ce a câştigat turneul WTA 1.000 de la Miami, accidentare care a împiedicat-o să participe la turneul WTA 500 de la Stuttgart.
Rezultate consemnate joi în turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Madrid:
- Jaqueline Cristian (România/N.29) - Iulia Starodubţeva (Ucraina) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4
- Belinda Bencic (Elveţia/N.11) - Petra Marcinko (Croaţia) 6-4, 6-2
- Anna Bondar (Ungaria) - Elina Svitolina (Ucraina/N.7) 6-3, 6-4
- Iga Swiatek (Polonia/N.4) - Daria Snigur (Ucraina) 6-1, 6-2
- Dalma Galfi (Ungaria) - Anna Kalinskaia (Rusia/N.22) 6-3, 6-3
- Laura Samsonova (Cehia) - Wang Xinyu (China/N.28) 2-6, 6-3, 6-0
- Diana Şnaider (Rusia/N.18) - Jessica Bouzas Maneiro (Spania) 3-6, 7-5, 6-1
- Anhelina Kalinina (Ucraina) - Marie Bouzkova (Cehia/N.23) 6-4, 6-3
- Jasmine Paolini (Italia/N.8) - Laura Siegemund (Germania) 3-6, 6-2, 6-4
- Arina Sabalenka (Belarus/N1) - Peyton Stearns (SUA) 7-5, 6-3
Agerpres
