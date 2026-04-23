Meci de foc la Madrid! Arina Sabalenka va fi adversara româncei Jaqueline Cristian

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, a învins-o joi pe americanca Peyton Stearns, numărul 43 mondial, în două seturi, 7-5, 6-3, şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari, transmite AFP.

Sabalenka, deţinătoarea titlului, calificată direct în turul al doilea, s-a impus după o oră şi 35 de minute de joc. Următoarea sa adversară va fi românca Jaqueline Cristian, locul 33 WTA şi cap de serie numărul 29. Joi, în runda a doua, Jaqueline Cristian a trecut de ucraineanca Iulia Starodubţeva (53 WTA), cu 3-6, 7-6 (7/5), 6-4.

Sabalenka şi-a amânat revenirea pe zgură din cauza unei accidentări suferite după ce a câştigat turneul WTA 1.000 de la Miami, accidentare care a împiedicat-o să participe la turneul WTA 500 de la Stuttgart.

Rezultate consemnate joi în turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Madrid:

  • Jaqueline Cristian (România/N.29) - Iulia Starodubţeva (Ucraina) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4
  • Belinda Bencic (Elveţia/N.11) - Petra Marcinko (Croaţia) 6-4, 6-2
  • Anna Bondar (Ungaria) - Elina Svitolina (Ucraina/N.7) 6-3, 6-4
  • Iga Swiatek (Polonia/N.4) - Daria Snigur (Ucraina) 6-1, 6-2
  • Dalma Galfi (Ungaria) - Anna Kalinskaia (Rusia/N.22) 6-3, 6-3
  • Laura Samsonova (Cehia) - Wang Xinyu (China/N.28) 2-6, 6-3, 6-0
  • Diana Şnaider (Rusia/N.18) - Jessica Bouzas Maneiro (Spania) 3-6, 7-5, 6-1
  • Anhelina Kalinina (Ucraina) - Marie Bouzkova (Cehia/N.23) 6-4, 6-3
  • Jasmine Paolini (Italia/N.8) - Laura Siegemund (Germania) 3-6, 6-2, 6-4
  • Arina Sabalenka (Belarus/N1) - Peyton Stearns (SUA) 7-5, 6-3

Agerpres

ARTICOLE PE SUBIECT
Jaqueline Cristian, de neoprit la Madrid Open! Urmează șocul anului pentru româncă
Jaqueline Cristian, de neoprit la Madrid Open! Urmează șocul anului pentru româncă
Jaqueline Cristian, în turul doi la Rouen, după un meci în care a revenit spectaculos
Jaqueline Cristian, în turul doi la Rouen, după un meci în care a revenit spectaculos
Alcaraz, Sinner și Cîrstea: palmares minunat pentru Sorana în 2026. Jaqueline Cristian, eșec demoralizant, în Linz
Alcaraz, Sinner și Cîrstea: palmares minunat pentru Sorana în 2026. Jaqueline Cristian, eșec demoralizant, în Linz
ULTIMELE STIRI
Iga Swiatek a făcut show la Madrid! Poloneza și-a zdrobit adversara într-o oră
Iga Swiatek a făcut show la Madrid! Poloneza și-a zdrobit adversara într-o oră
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României: Pușcaș, titular în premieră!
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României: Pușcaș, titular în premieră!
Gică Hagi a luat prima decizie ca selecționer
Gică Hagi a luat prima decizie ca selecționer
Fostul antrenor de la CFR Cluj, atac la adresa lui Ioan Varga: ”Peștele de la cap se împute!”
Fostul antrenor de la CFR Cluj, atac la adresa lui Ioan Varga: ”Peștele de la cap se împute!”
David Popovici, evoluție de star la Campionatele Naționale! Reacția „Rachetei” după o nouă performanță
David Popovici, evoluție de star la Campionatele Naționale! Reacția „Rachetei” după o nouă performanță
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Gigi Becali a mai primit un refuz, după Elias Charalambous

Gigi Becali a mai primit un refuz, după Elias Charalambous

Gigi Becali a repetat un cuvânt de opt ori după refuzul lui Charalambous! Dorința pentru noul antrenor de la FCSB: ”Am nebuniile mele!”

Gigi Becali a repetat un cuvânt de opt ori după refuzul lui Charalambous! Dorința pentru noul antrenor de la FCSB: ”Am nebuniile mele!”



Recomandarile redactiei
Fostul antrenor de la CFR Cluj, atac la adresa lui Ioan Varga: ”Peștele de la cap se împute!”
Fostul antrenor de la CFR Cluj, atac la adresa lui Ioan Varga: ”Peștele de la cap se împute!”
Gică Hagi a luat prima decizie ca selecționer
Gică Hagi a luat prima decizie ca selecționer
Mihai Stoica sugerează că Mirel Rădoi a ”săpat-o” pe FCSB: ”Aa, ok, ok, nu știam!”
Mihai Stoica sugerează că Mirel Rădoi a ”săpat-o” pe FCSB: ”Aa, ok, ok, nu știam!”
David Popovici, evoluție de star la Campionatele Naționale! Reacția „Rachetei” după o nouă performanță
David Popovici, evoluție de star la Campionatele Naționale! Reacția „Rachetei” după o nouă performanță
OUT de la FCSB! S-a „rupt” și ratează restul sezonului: „Nu mai are cum să joace”
OUT de la FCSB! S-a „rupt” și ratează restul sezonului: „Nu mai are cum să joace”
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Australian Open 2025 | Nu te pune cu Arina! Sabalenka a dominat-o autoritar pe Mirra Andreeva și s-a calificat în sferturi
Australian Open 2025 | Nu te pune cu Arina! Sabalenka a dominat-o autoritar pe Mirra Andreeva și s-a calificat în sferturi
Jucătoarea anului: locul 1 în lume, cu patru trofee câștigate în 2024. Avem lista completă a premiantelor
Jucătoarea anului: locul 1 în lume, cu patru trofee câștigate în 2024. Avem lista completă a premiantelor
CITESTE SI
Oana Ţoiu: „Miniştrii PSD au pregătite mai multe delegaţii internaţionale. Nu au anunțat dacă le vor onora”

stirileprotv Oana Ţoiu: „Miniştrii PSD au pregătite mai multe delegaţii internaţionale. Nu au anunțat dacă le vor onora”

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

