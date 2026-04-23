Meci de foc la Madrid! Arina Sabalenka va fi adversara româncei Jaqueline Cristian

Sabalenka, deţinătoarea titlului, calificată direct în turul al doilea, s-a impus după o oră şi 35 de minute de joc. Următoarea sa adversară va fi românca Jaqueline Cristian, locul 33 WTA şi cap de serie numărul 29. Joi, în runda a doua, Jaqueline Cristian a trecut de ucraineanca Iulia Starodubţeva (53 WTA), cu 3-6, 7-6 (7/5), 6-4.

Sabalenka şi-a amânat revenirea pe zgură din cauza unei accidentări suferite după ce a câştigat turneul WTA 1.000 de la Miami, accidentare care a împiedicat-o să participe la turneul WTA 500 de la Stuttgart.

Rezultate consemnate joi în turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Madrid:

Jaqueline Cristian (România/N.29) - Iulia Starodubţeva (Ucraina) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4

Belinda Bencic (Elveţia/N.11) - Petra Marcinko (Croaţia) 6-4, 6-2

Anna Bondar (Ungaria) - Elina Svitolina (Ucraina/N.7) 6-3, 6-4

Iga Swiatek (Polonia/N.4) - Daria Snigur (Ucraina) 6-1, 6-2

Dalma Galfi (Ungaria) - Anna Kalinskaia (Rusia/N.22) 6-3, 6-3

Laura Samsonova (Cehia) - Wang Xinyu (China/N.28) 2-6, 6-3, 6-0

Diana Şnaider (Rusia/N.18) - Jessica Bouzas Maneiro (Spania) 3-6, 7-5, 6-1

Anhelina Kalinina (Ucraina) - Marie Bouzkova (Cehia/N.23) 6-4, 6-3

Jasmine Paolini (Italia/N.8) - Laura Siegemund (Germania) 3-6, 6-2, 6-4

Arina Sabalenka (Belarus/N1) - Peyton Stearns (SUA) 7-5, 6-3

Agerpres