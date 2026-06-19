Arina Sabalenka, revenire spectaculoasă la Berlin după ce a fost condusă 6-2 și 4-0

În căldura sufocantă din sud-vestul Berlinului (32 de grade), Arina Sabalenka nu a existat timp de 57 de minute, pierzând primul set cu 6-2 şi fiind condusă cu 4-0 în setul doi de Nikola Bartunkova, locul 62 mondial.

Tânăra jucătoare cehă (20 de ani) a început apoi să evolueze puţin mai slab, iar belarusa a început să joace mai bine. Cvadrupla campioană de Mare Şlem a reuşit să câştige cinci ghemuri la rând pentru a conduce cu 5-4, înainte de a egala meciul la un set fiecare în tie-break.

În setul al treilea, Sabalenka a reuşit un break la început (1-0), dar a fost condusă o dată, la 4-3. În cele din urmă, ea s-a impus după două ore şi 23 de minute de joc.

Bartunkova a făcut la Berlin două victime de marcă, rusoaica Diana Şnaider (16 WTA) în primul tur şi belgianca Elise Mertens în optimi.

Pentru un loc în finala turneului de la Berlin, dotat cu premii totale de 1.206.446 de euro, o repetiţie înaintea Grand Slam-ului pe iarbă de la Wimbledon, Sabalenka o va înfrunta pe americanca Jessica Pegula, numărul 4 mondial. Aceasta a dominat-o pe compatrioata sa Madison Keys, numărul 28 mondial, în două seturi decise în tie-break, 7-6 (7/5), 7-6 (8/6).

Pe cealaltă jumătate de tablou, jucătoarea cehă Linda Noskova, locul 13 WTA, a învins-o uşor, cu 6-1, 6-3, pe spaniola Paula Badosa, locul 142 mondial şi beneficiara unui wildcard.

Noskova o va întâlni în semifinale pe filipineza Alexandra Eala (35 WTA), care a dispus de ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA) cu 6-3, 6-4, scrie Agerpres.