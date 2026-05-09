Sorana Cîrstea, întâmpinată cu urale după marea performanță de la Roma

Sorana Cîrstea (27 WTA) s-a impus în turul trei de la Roma în fața Arinei Sabalenka (1 WTA) 6-2, 3-6, 5-7, într-un meci care a avut trei seturi și a durat o oră și un minut.

Jucătoarea de tenis din România s-a calificat în „optimile” turneului de la Roma, unde o va întâlni pe cehoaica Noskova (13 WTA).

La ieșirea din arenă, Sorana Cîrstea a fost întâmpinată cu urale de un număr impresionant de fani, printre care cu siguranță și fani români.