Iga Swiatek s-a asigurat că va încheia sezonul 2023 pe prima poziție a clasamentului WTA. În ierarhia actualizată în timp real, Swiatek a depășit-o pe Sabalenka și are un avans de 245 de puncte.

Tripla campioană a turneului de la Roland Garros a ieșit în premieră câștigătoare a Turneului Campioanelor, după o finală adjudecată scor 6-1, 6-0, în detrimentul Jessicăi Pegula, număr 5 mondial.

Victory is yours, Iga ????@iga_swiatek defeats Pegula, 6-1, 6-0 to claim the 2023 GNP Seguros @WTAFinals title in Cancun!#WTAFinals #GNPSegurosWTAFinalsCancun pic.twitter.com/rhJw0WFIvo