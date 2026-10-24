Elena Rybakina, victorie cu final neașteptat la Ningbo! Adversara sa s-a retras în lacrimi la 0-5

Elena Rybakina, victorie cu final neașteptat la Ningbo!

Lidera mondială a avut nevoie doar de 30 de minute pentru a obține calificarea. Kudermetova, ocupanta locului 105 WTA, a solicitat intervenția fizioterapeutului după ce Rybakina a ajuns la scorul de 3-0, însă a încercat să continue partida. După alte două game-uri pierdute, jucătoarea din Uzbekistan a decis să se retragă.

La finalul meciului, Rybakina a fost vizibil afectată de modul neașteptat în care s-a încheiat confruntarea și i-a transmis un mesaj adversarei sale.

“Cu siguranță, nu așa am vrut să se încheie meciul. Cred că Polina a avut parte de câteva partide dificile înainte, iar condițiile de aici nu sunt ușoare. Îi doresc o recuperare rapidă și sper să nu fie nimic prea grav”, a spus Elena.