Elena Rybakina, victorie cu final neașteptat la Ningbo! Adversara sa s-a retras în lacrimi la 0-5

Elena Rybakina, victorie cu final neașteptat la Ningbo! Adversara sa s-a retras în lacrimi la 0-5 Tenis
SPORT.RO
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Elena Rybakina s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 500 din Ningbo, după ce Polina Kudermetova a abandonat partida în urma unei accidentări.

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TenisElena RybakinaWTA
Din articol

Articol de Andreea Călinescu

Elena Rybakina, victorie cu final neașteptat la Ningbo!

Lidera mondială a avut nevoie doar de 30 de minute pentru a obține calificarea. Kudermetova, ocupanta locului 105 WTA, a solicitat intervenția fizioterapeutului după ce Rybakina a ajuns la scorul de 3-0, însă a încercat să continue partida. După alte două game-uri pierdute, jucătoarea din Uzbekistan a decis să se retragă.

La finalul meciului, Rybakina a fost vizibil afectată de modul neașteptat în care s-a încheiat confruntarea și i-a transmis un mesaj adversarei sale. 

“Cu siguranță, nu așa am vrut să se încheie meciul. Cred că Polina a avut parte de câteva partide dificile înainte, iar condițiile de aici nu sunt ușoare. Îi doresc o recuperare rapidă și sper să nu fie nimic prea grav”, a spus Elena.

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În cele din urmă, Kudermetova a abandonat partida, iar fosta ocupantă a locului 54 mondial a izbucnit în lacrimi.

Elena a reușit să obțină prima victorie după 40 de zile de pauză și să puncteze primul succes în cadrul turneelor asiatice din această perioadă a sezonului.

Campioana o va întâlni pe Katarzyna Kawa, ocupantă a locului 128 mondial, pentru un loc în semifinalele de la Ningbo.

În ciuda finalului trist, Rybakina avansează în sferturi după ce a petrecut numai 30 de minute pe teren.

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