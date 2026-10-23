Laurențiu Reghecampf a aflat despre transferul spectaculos pregătit de FCSB: „Va fi binevenit!”

Tehnicianul roș-albaștrilor s-a arătat încântat de o potențială revenire a lui Florinel Coman la FCSB în iarnă, transmițând că, în opinia sa, fotbalistul de bandă este binevenit.

Laurențiu Reghecampf îl așteaptă pe Florinel Coman la FCSB

„(n.r. – Despre Florinel Coman) Nu urmăresc absolut nimic, îmi pare rău, sincer, nu vă mint. Nu știu absolut nimic ce discutați prin presă.

Am spus-o și data trecută. Florinel Coman e un jucător care a realizat foarte multe lucruri la această echipă și întotdeauna va fi binevenit!”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Florinel Coman (28 de ani) este tot mai aproape de revenirea în SuperLiga, la doi ani și jumătate după plecarea în Qatar, la Al Gharafa. Potrivit Trumedia, FCSB s-a înțeles deja cu jucătorul, discuțiile fiind „într-un stadiu avansat”.

Pentru ca mutarea să se oficializeze la începutul anului 2027, mai este nevoie de un singur pas. Fotbalistul poartă în prezent negocieri cu oficialii grupării din Golf pentru rezilierea contractului. Dacă va reuși să-i convingă pe oficialii lui Al Gharafa să-l lase să plece gratis, Coman va putea semna imediat cu fosta sa echipă.