Premier League avansează cu pași repezi, iar runda cu numărul 8 bate la ușă. Ipswich - Nottingham este primul duel al etapei, ca mai apoi cortina să fie trasă de duelul Sunderland - Leeds, programat pe 25 octombrie, de la ora 18:30.

Premier League, etapa 8 pe VOYO! Runda debutează cu Ipswich - Nottingham

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Ipswich - Nottingham va deschide drumul către o nouă etapă spectaculoasă. În această rundă, Chelsea o va întâlni pe Tottenham în derby-ul Londrei. Un alt meci tare este cel dintre Liverpool și Brighton.

În plin scandal, liderul Manchester City se va deplasa pentru partida cu Aston Villa. În schimb, Arsenal va juca pe Emirates cu surpriza plăcută din acest sezon: Everton.

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