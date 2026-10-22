Stefanos Tsitsipas (28 de ani, 39 ATP) nu a avut milă de kazahul Mikhail Kukushkin (38 de ani, 389 ATP), în ultimul meci oficial bifat de acesta din urmă, în circuitul ATP.
Tenismen profesionist din anul 2006, Kukushkin a fost depășit de jucătorul grec, scor 6-1, 6-2, în optimile de finală ale turneului ATP 250 de la Almaty.
Tsitsipas l-a învins clar pe Kukushkin, în ultimul meci din carieră, după care i-a cerut un autograf
Kukushkin trecuse în prima rundă de un alt sportiv din Grecia, Stefanos Sakellaridis (133 ATP), prin două tiebreak-uri, dar nu și-a găsit ritmul în confruntarea cu Tsitsipas.
Elegant, la finalul jocului, Stefanos Tsitsipas i-a cerut kazahului Kukushkin un autograf, marcând astfel despărțirea acestuia de tenisul profesionist.
Kukushkin este ținut minte în lumea tenisului pentru un titlu ATP, cucerit la Sankt Petersburg, dar și pentru meciuri de cinci seturi jucate în turneele de mare șlem, în care se dovedea, în mod constant, a fi un adversar incomod inclusiv în primele runde ale turneelor de Grand Slam.
Fost număr 39 ATP, Kukushkin a câștigat un set împotriva lui Nadal, iar pe Djokovic l-a condus cu 2-1 la seturi, într-un meci de Cupa Davis, dintre Kazahstan și Serbia, derulat în 2016.
Goffin se retrage la Bruxelles, în această săptămână. Wawrinka, la Basel, săptămâna viitoare
David Goffin (35 de ani, 657 ATP) - fost număr 7 mondial - se retrage cu ocazia turneului ATP 250 de la Bruxelles, însă nu se grăbește să facă acest lucru.
Tenismenul belgian, cu șase titluri ATP în palmares, a ajuns în optimile de finală, după o victorie în trei seturi, 3-6, 6-3, 6-4, în detrimentul elvețianului Remy Bertola.
Alex Michelsen din SUA (37 ATP) va fi oponentul lui David Goffin, în faza ultimilor șaisprezece tenismeni rămași în competiție.
Wawrinka scrie istorie, la 41 de ani
Stan Wawrinka (140 ATP) - elvețianul care i-a făcut concurență reală compatriotului Roger Federer, când vine vorba de frumusețea reverului cu o mână - a reușit o victorie mare în turneul ATP 250 din Lyon.
L-a învins în trei seturi pe spaniolul Martin Landaluce (67 ATP), scor 6-3, 6-7 (2), 7-6 (5), după 2 ore și 49 de minute, programându-și astfel un meci împotriva finalistului Roland Garros, Flavio Cobolli, în optimile de finală.
Prin acest succes semnat contra lui Landaluce, Wawrinka a devenit al patrulea jucător, ca vârstă, care câștigă un meci oficial în circuitul ATP, din 1990 încoace.
Victorioși la o vârstă mai înaintată decât Wawrinka au fost doar Jimmy Connors (42 de ani și 10 luni), Ivo Karlovic (42 de ani și 4 luni) și Feliciano Lopez (41 de ani și 9 luni), notează Jose Morgado.
Stan Wawrinka va juca un meci de tenis demonstrativ la București, în data de 12 decembrie, alături de Karen Khachanov, Horia Tecău și Marius Copil.