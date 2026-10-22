Stefanos Tsitsipas (28 de ani, 39 ATP) nu a avut milă de kazahul Mikhail Kukushkin (38 de ani, 389 ATP), în ultimul meci oficial bifat de acesta din urmă, în circuitul ATP.

Tenismen profesionist din anul 2006, Kukushkin a fost depășit de jucătorul grec, scor 6-1, 6-2, în optimile de finală ale turneului ATP 250 de la Almaty.

Tsitsipas l-a învins clar pe Kukushkin, în ultimul meci din carieră, după care i-a cerut un autograf

Kukushkin trecuse în prima rundă de un alt sportiv din Grecia, Stefanos Sakellaridis (133 ATP), prin două tiebreak-uri, dar nu și-a găsit ritmul în confruntarea cu Tsitsipas.

Elegant, la finalul jocului, Stefanos Tsitsipas i-a cerut kazahului Kukushkin un autograf, marcând astfel despărțirea acestuia de tenisul profesionist.

Kukushkin este ținut minte în lumea tenisului pentru un titlu ATP, cucerit la Sankt Petersburg, dar și pentru meciuri de cinci seturi jucate în turneele de mare șlem, în care se dovedea, în mod constant, a fi un adversar incomod inclusiv în primele runde ale turneelor de Grand Slam.

Fost număr 39 ATP, Kukushkin a câștigat un set împotriva lui Nadal, iar pe Djokovic l-a condus cu 2-1 la seturi, într-un meci de Cupa Davis, dintre Kazahstan și Serbia, derulat în 2016.