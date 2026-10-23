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Astăzi, de la ora 20:15, în direct pe Pro Arena și VOYO, puteți urmări finala la individual compus feminin de la Campionatul Mondial de gimnastică, competiție care are loc la Rotterdam, în Olanda.

În finala pe echipe feminin s-a impus China, urmată pe podium de SUA și Japonia.

Gimnastele din România nu s-au calificat în nicio finală, o premieră negativă istorică pentru gimnastica noastră!

Kaylia Nemour, prima în calificări

Campionatele Mondiale continuă joi cu concursul individual compus feminin. în care algeriana Kaylia Nemour (vezi galeria foto de mai sus), clasată pe primul loc în calificări, are potenţialul de a concura pentru aur datorită programului său excepţional de dificil la paralele şi progresului semnificativ la bârnă.

Ea va trebui, însă, să le înfrunte pe americancele Claire Pease, Hezly Rivera, Charleigh Bullock şi, în special, pe Skye Blakely, care a impresionat la sărituri şi bârnă în competiţia pe echipe de miercuri şi care a încheiat calificările pe locul secund.

Tânăra gimnastă chineză Ke Qinqin (16 ani), recenta campioană de la Jocurile Asiatice şi care a condus China spre aur miercuri, este, de asemenea, o pretendentă la titlu.

Daiki Hashimoto, campion mondial la individual compus pentru a patra oară

Japonezul Daiki Hashimoto a devenit al doilea sportiv din istorie care reuşeşte să cucerească patru medalii de aur în concursul individual compus la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică, după compatriotul său Kohei Uchimura, informează agenţia Kyodo.

Campion olimpic în 2021, la Tokyo, Hashimoto a dominat întrecerile la cal cu mânere, paralele şi bara fixă, acumulând 85,998 puncte în finala de la Rotterdam (Olanda), unde şi-a asigurat al doilea titlu la actuala ediţie a Mondialelor, după cel obţinut în concursul pe echipe.

Medalia de argint a revenit chinezului Haonan Yang, cu 84,199 puncte, iar cea de bronz britanicului Jose Fraser, cu 83,531 puncte.

Kohei Uchimura, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice din 2012 şi 2016 la individual compus, a câştigat de şase ori în cariera sa această probă la Campionatele Mondiale, între 2009 şi 2015.

Campionul olimpic en titre, japonezul Shinnosuke Oka, a avut o seară dezamăgitoare, subliniază Agerpres. Având dificultăţi la sărituri, cu două aterizări complet ratate care l-au scos din cursa pentru podium (la a patra sa rotaţie), gimnastul în vârstă de 22 de ani din Okayama a terminat în cele din urmă pe locul opt.

Frustrarea a fost şi mai mare pentru rusul Arsenii Duhno, care era la doar o zecime de punct în spatele lui Hashimoto la începutul ultimei sale rotaţii. O căzătură în urma unei prize slabe la bara orizontală l-a eliminat însă din cursa pentru medalia de aur şi chiar l-a făcut să rateze podiumul (locul 7).