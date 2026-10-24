FCSB a câștigat al doilea meci consecutiv de când a preluat Laurențiu Reghecampf echipa, după ce s-a impus în deplasarea de la FC Voluntari, scor 2-1.

Golul victoriei a fost marcat de Alexandru Stoian în minutul 85, după ce ulterior înscriseseră Garita (FCSB) și Guțea (FC Voluntari).

Denis Drăguș, revitalizat de Laurențiu Reghecampf? Unde trebuie să se îmbunătățească

Nana Falemi a fost contactat de Sport.ro și a vorbit în exclusivitate despre situația despre situația lui Denis Drăguș la FCSB după venirea lui Laurențiu Reghecampf la formația bucureșteană.

Fostul jucător de la Steaua e de părere că actantul venit liber de contract din Turcia are potențialul să redevină un jucător de mare valoare sub comanda lui Reghe și sub îndrumarea lui Thomas Neubert, iar Gigi Becali ar putea să îl vândă pentru o sumă importantă în afară pentru a-și scoate investiția de un milion de euro în salariul fotbalistului.

„(n.r. Pe Drăguș cum îl vezi?) Reghe poate să îl ajute pe Drăguș foarte mult pentru că el vine după accidentare și îl are și pe Thomas Neubert, care e un preparator fizic senzațional.

Ar putea să fie un moment important care să îi revitalizeze cariera, iar Drăguș la capacitate maximă este un jucător care aduce un mare plus în atac, dar chiar și defensiv este un plus, pentru că este un jucător care face mult pressing, care hărțuiește apărarea adversă și ajută foarte mult linia de mijloc.

Singurul semn de întrebare pe care îl am la el este legat de faptul că este destul de individualist și câteodată ține prea mult mingea. Cu Reghe va trebui să schimbe jocul, pentru că la Steaua (n.r. FCSB) sunt alte pretenții, trebuie să dai repede drumul la minge.

Eu zic că ar putea fi foarte util, mai ales că are experiență internațională și are o dinamică bună. Drăguș vine într-un sistem în care cu Reghe nu prea poți să îți faci de cap, trebuie să joci ce îți cere el. Stilul lui de joc se potrivește cu cel al lui FCSB, pentru este un atacant care face pressing, are viteză bună și execuții”, a spus Nana Falemi, în exclusivitate pentru Sport.ro.