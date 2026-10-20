Totul s-a întâmplat la Marbella, în perioada Campionatului Mondial din 2026, unde Kvaratskhelia a mers pentru o vacanță alături de familie. Iris a fost contactată pentru a realiza o ședință foto la sală și pe terenul de fotbal, în timpul unui antrenament individual.

Românca Iris Arsenie a jucat tenis de picior alături de Khvicha Kvaratskhelia, starul lui PSG, după ce a fost invitată de fotbalistul georgian.

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Românca a povestit pe TikTok cum a primit oportunitatea de a lucra cu fotbalistul.

„Acum 18 luni am decis că voi pleca de la Hermannstadt și mă voi muta în altă țară, deoarece voiam să progresez în cariera de fotografie sportivă, să văd dacă pot să lucrez cu fotbaliști cât mai de top. Așa că m-am mutat în Spania, într-o zonă în care fotbaliștii vin să-și petreacă vacanța de vară”, a explicat Iris.

După ce și-a construit câteva contacte în zonă, aceasta a primit un telefon de la reprezentantul lui Kvaratskhelia, care i-a propus să fotografieze antrenamentul individual al jucătorului.

La sosirea pe teren, Iris a discutat cu unul dintre prietenii fotbalistului și le-a povestit că a jucat fotbal. Au făcut câteva duble, iar atmosfera relaxată a dus la o invitație neașteptată după încheierea ședinței foto.

„Antrenorul său personal a venit la mine și m-a întrebat dacă am ceva de făcut după ședința foto. I-am spus că nu, că mai pot sta dacă au nevoie de mine. Mi-a zis că da, că Kvara m-a invitat să joc tenis de picior cu ei. «Vrem să fim număr par, facem un teren și jucăm»”, a povestit românca.

„Am rămas la tenis cred că o oră, m-am distrat super tare”, a încheiat aceasta.