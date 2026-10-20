GALERIE FOTO Cine este Iris, românca pe care a invitat-o Khvicha Kvaratskhelia să joace tenis de picior

Cine este Iris, românca pe care a invitat-o Khvicha Kvaratskhelia să joace tenis de picior Fotbal extern
SPORT.RO
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Iris Arsenie, fostă fotbalistă și fotografă la Hermannstadt, a avut parte de o experiență inedită în această vară. 

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Iris ArsenieKvicha KvaratskheliaPSG
Din articol

Românca Iris Arsenie a jucat tenis de picior alături de Khvicha Kvaratskhelia, starul lui PSG, după ce a fost invitată de fotbalistul georgian.

Totul s-a întâmplat la Marbella, în perioada Campionatului Mondial din 2026, unde Kvaratskhelia a mers pentru o vacanță alături de familie. Iris a fost contactată pentru a realiza o ședință foto la sală și pe terenul de fotbal, în timpul unui antrenament individual.

Cum a ajuns Iris să joace alături de starul lui PSG

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Românca a povestit pe TikTok cum a primit oportunitatea de a lucra cu fotbalistul.

„Acum 18 luni am decis că voi pleca de la Hermannstadt și mă voi muta în altă țară, deoarece voiam să progresez în cariera de fotografie sportivă, să văd dacă pot să lucrez cu fotbaliști cât mai de top. Așa că m-am mutat în Spania, într-o zonă în care fotbaliștii vin să-și petreacă vacanța de vară”, a explicat Iris.

După ce și-a construit câteva contacte în zonă, aceasta a primit un telefon de la reprezentantul lui Kvaratskhelia, care i-a propus să fotografieze antrenamentul individual al jucătorului.

La sosirea pe teren, Iris a discutat cu unul dintre prietenii fotbalistului și le-a povestit că a jucat fotbal. Au făcut câteva duble, iar atmosfera relaxată a dus la o invitație neașteptată după încheierea ședinței foto.

„Antrenorul său personal a venit la mine și m-a întrebat dacă am ceva de făcut după ședința foto. I-am spus că nu, că mai pot sta dacă au nevoie de mine. Mi-a zis că da, că Kvara m-a invitat să joc tenis de picior cu ei. «Vrem să fim număr par, facem un teren și jucăm»”, a povestit românca.

„Am rămas la tenis cred că o oră, m-am distrat super tare”, a încheiat aceasta.

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