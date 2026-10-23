VIDEO EXCLUSIV Ciprian Marica, pronostic pentru FCSB - Rapid: „Văd un gol diferență”. Cine poate să marcheze

Ciprian Marica, pronostic pentru FCSB - Rapid: „Văd un gol diferență”. Cine poate să marcheze Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Derby-ul etapei a 13-a din Superligă, FCSB - Rapid, va avea loc pe Arena Națională sâmbătă, de la 21:00. Sport.ro va reda LIVE FOTO & TEXT meciul.

TAGS:
FCSBRapidSuperligaCiprian Marica
Din articol

Ciprian Marica a prefațat confruntarea din weekend dintre cele două rivale bucureștene. 

Pronosticul lui Ciprian Marica pentru FCSB - Rapid

Marica îi vede pe giuleșteni drept principalii favoriți, însă se așteaptă să se impună la doar un gol diferență.   

„Dau un mic avantaj Rapidului. Reghe a produs o reacție la FCSB, dar Rapidul îmi arată că are și consistență. Mă aștept la un meci strâns. Văd un gol diferență, nu mai mult pentru Rapid”, a anticipat fostul atacant al naționalei, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

El se așteaptă ca Stoian să facă diferența pentru FCSB, iar pentru Rapid Dobre și Moruțan.  

Marcatorii văzuți de Marica

„Stoian e și golgheterul lor, nu mai e Bîrligea, deși a jucat mai mult din rezervă. Asta spune multe despre fotbalul românesc. 

Și, de cealaltă parte, îl văd tot pe golgheterul echipei, pe Dobre. Pare într-o formă bună, nu s-a mai gândit la gol și a reușit să marcheze. Îl mai văd și pe Moruțan. La Rapid aș spune doi jucători pe care îi văd determinanți”, a adăugat Marica. 

Ciprian Marica

  • Ciprian marica 3
×
Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
Ciprian Marica - FCSB
Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
Ciprian marica pov sport 240626
Pov sport 180626 interviu ciprian marica
ÎNAPOI LA ARTICOL

CV-ul lui Ciprian Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro. 

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată. 

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB. 

  • 81 de goluri în 382 de meciuri oficiale a adunat Ciprian Marica la nivel de club. 
  • 25 de goluri în 72 de selecții a reușit Marica pentru România. 
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima reacţie a lui Călin Georgescu după ce judecătorii au refuzat să-l trimită în arest la domiciliu
Prima reacţie a lui Călin Georgescu după ce judecătorii au refuzat să-l trimită în arest la domiciliu
ARTICOLE PE SUBIECT
Ciprian Marica: „Reghe nu mai e arogant pentru că în al doilea mandat s-a fript”
Ciprian Marica: „Reghe nu mai e arogant pentru că în al doilea mandat s-a fript”
Ciprian Marica și Costel Pantilimon au fost invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Costel Pantilimon au fost invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica, după succesul Craiovei din Andorra: „Avea nevoie de victorie mai mult decât echipa”
Ciprian Marica, după succesul Craiovei din Andorra: „Avea nevoie de victorie mai mult decât echipa”
Ciprian Marica și Robert Niță au fost invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Robert Niță au fost invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica, încântat după meciul serii din Champions League: „Fotbal de calitate!” + comparația cu Nadia Comăneci
Ciprian Marica, încântat după meciul serii din Champions League: „Fotbal de calitate!” + comparația cu Nadia Comăneci
ULTIMELE STIRI
Elena Rybakina, victorie cu final neașteptat la Ningbo! Adversara sa s-a retras în lacrimi la 0-5
Elena Rybakina, victorie cu final neașteptat la Ningbo! Adversara sa s-a retras în lacrimi la 0-5
Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid
Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid
Jovo Lukic, reacție genială după Corvinul - „U” Cluj! Cu cine i-a comparat pe hunedoreni
Jovo Lukic, reacție genială după Corvinul - „U” Cluj! Cu cine i-a comparat pe hunedoreni
Premier League, etapa 8 pe VOYO! Runda a debutat cu Ipswich - Nottingham 1-1, în direct pe VOYO SPORT 1
Premier League, etapa 8 pe VOYO! Runda a debutat cu Ipswich - Nottingham 1-1, în direct pe VOYO SPORT 1
Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)
Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A câștigat EURO cu Spania și titlul de golgheter în La Liga, iar acum valorează 0 euro! Subiectul momentului în presa iberică

A câștigat EURO cu Spania și titlul de golgheter în La Liga, iar acum valorează 0 euro! Subiectul momentului în presa iberică

Răbufnirea lui Răzvan Lucescu! Amenințat cu demiterea, românul a spus tot: „Ceva s-a piedut!“

Răbufnirea lui Răzvan Lucescu! Amenințat cu demiterea, românul a spus tot: „Ceva s-a piedut!“

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Scut în jurul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Greșeala lui Gigi Becali: „Nu este corect”

Scut în jurul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Greșeala lui Gigi Becali: „Nu este corect”

Laurențiu Reghecampf a aflat despre transferul spectaculos pregătit de FCSB: „Va fi binevenit!”

Laurențiu Reghecampf a aflat despre transferul spectaculos pregătit de FCSB: „Va fi binevenit!”

Coman, ca-n vremurile bune la FCSB: reacția antrenorului după o fază de PlayStation

Coman, ca-n vremurile bune la FCSB: reacția antrenorului după o fază de PlayStation



Recomandarile redactiei
Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid
Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid
Jovo Lukic, reacție genială după Corvinul - „U” Cluj! Cu cine i-a comparat pe hunedoreni
Jovo Lukic, reacție genială după Corvinul - „U” Cluj! Cu cine i-a comparat pe hunedoreni
Probleme fără sfârșit pentru Ianis Hagi! Antrenorul lui Alanyaspor nu l-a iertat + Nota primită
Probleme fără sfârșit pentru Ianis Hagi! Antrenorul lui Alanyaspor nu l-a iertat + Nota primită
Corvinul - ”U“ Cluj 0-3 | Jovo Lukic, „hattrick hero”! Clujenii au câștigat clar la Petroșani
Corvinul - ”U“ Cluj 0-3 | Jovo Lukic, „hattrick hero”! Clujenii au câștigat clar la Petroșani
Elena Rybakina, victorie cu final neașteptat la Ningbo! Adversara sa s-a retras în lacrimi la 0-5
Elena Rybakina, victorie cu final neașteptat la Ningbo! Adversara sa s-a retras în lacrimi la 0-5
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

stirileprotv S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

stirileprotv VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

stirileprotv Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

stirileprotv Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!