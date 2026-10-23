Ciprian Marica a prefațat confruntarea din weekend dintre cele două rivale bucureștene.

Pronosticul lui Ciprian Marica pentru FCSB - Rapid

Marica îi vede pe giuleșteni drept principalii favoriți, însă se așteaptă să se impună la doar un gol diferență.

„Dau un mic avantaj Rapidului. Reghe a produs o reacție la FCSB, dar Rapidul îmi arată că are și consistență. Mă aștept la un meci strâns. Văd un gol diferență, nu mai mult pentru Rapid”, a anticipat fostul atacant al naționalei, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

El se așteaptă ca Stoian să facă diferența pentru FCSB, iar pentru Rapid Dobre și Moruțan.

Marcatorii văzuți de Marica

„Stoian e și golgheterul lor, nu mai e Bîrligea, deși a jucat mai mult din rezervă. Asta spune multe despre fotbalul românesc.

Și, de cealaltă parte, îl văd tot pe golgheterul echipei, pe Dobre. Pare într-o formă bună, nu s-a mai gândit la gol și a reușit să marcheze. Îl mai văd și pe Moruțan. La Rapid aș spune doi jucători pe care îi văd determinanți”, a adăugat Marica.