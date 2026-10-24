Pantilimon se așteaptă la o confruntare interesantă între cele două rivale bucureștene, subliniind că giuleștenii au o calitate a jocului superioară, motiv pentru care sunt favoriți.

Așteptările lui Costel Pantilimon pentru FCSB - Rapid

„Pentru mine este interesant cum va reacționa FCSB la primul test mai important. Și acolo aștept tot timpul doar o flamă și iarăși lucrurile o să escaladeze. De ce zic asta? Mă leg foarte mult de ceea a spus Gigi Becali în momentul în care a venit Reghe. Simt că nu a fost neapărat o decizie a lui, a fost a suporterilor și le-a făcut pe plac, l-a adus pe Reghe, din ce am înțeles eu atunci din declarația lui. De asta spun că lucrurile cam așa vor fi, plus că jocul nu funcționează.

De partea cealaltă, Rapidul are un moment bun. Pentru ei e important să consolideze ideea că au o echipă bună, o echipă care se va bate la titlu, dacă își va câștiga punctele puse în joc. Cam așa o văd! Un derby o să fie tot timpul disputat indiferent de pozițiile din clasament și de momentele pe care le traversează echipele. Va fi ceva interesant! Acum calitatea jocului tinde mai mult spre Rapid în momentul de față”, a declarat Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Schimbarea lui Claudiu Petrila l-a impresionat pe Pantilimon

El s-a arătat impresionat de progresul lui Claudiu Petrila sub comanda lui Daniel Pancu, motiv pentru care îl vede drept fotbalistul capabil să decidă derby-ul.

„Pe mine ce m-a impresionat la Rapid și sper că e cumva mâna lui Pancu în această schimbare de atitudine este Petrila. În momentele în care i s-a dat oportunitatea să evolueze l-am văzut mult mai motivat. Îl vedea că era implicat în orice fază. Poate să fie, din punctul meu de vedere, Petrila.

De partea cealaltă, la FCSB, îmi e greu să spun. Nu am văzut o idee clară, care sunt traseele. La Rapid înțelegi cine ar putea să iasă în evidență. Se poate întâmpla ca FCSB să câștige și dintr-o fază fixă”, a adăugat fostul portar al lui Manchester City și al naționalei României.