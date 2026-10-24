VIDEO EXCLUSIV Costel Pantilimon, înainte de FCSB - Rapid: „Lucrurile cam așa vor fi”. Fotbalistul care poate face diferența

Costel Pantilimon, înainte de FCSB - Rapid: „Lucrurile cam așa vor fi”. Fotbalistul care poate face diferența Superliga
Alexandru Hațieganu
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Costel Pantilimon a prefațat derby-ul FCSB - Rapid de astăzi, de pe Arena Națională, programat de la ora 21:00. Confruntarea va fi LIVE VIDEO & TEXT pe Sport.ro.

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Pantilimon se așteaptă la o confruntare interesantă între cele două rivale bucureștene, subliniind că giuleștenii au o calitate a jocului superioară, motiv pentru care sunt favoriți.  

Așteptările lui Costel Pantilimon pentru FCSB - Rapid

„Pentru mine este interesant cum va reacționa FCSB la primul test mai important. Și acolo aștept tot timpul doar o flamă și iarăși lucrurile o să escaladeze. De ce zic asta? Mă leg foarte mult de ceea a spus Gigi Becali în momentul în care a venit Reghe. Simt că nu a fost neapărat o decizie a lui, a fost a suporterilor și le-a făcut pe plac, l-a adus pe Reghe, din ce am înțeles eu atunci din declarația lui. De asta spun că lucrurile cam așa vor fi, plus că jocul nu funcționează. 

De partea cealaltă, Rapidul are un moment bun. Pentru ei e important să consolideze ideea că au o echipă bună, o echipă care se va bate la titlu, dacă își va câștiga punctele puse în joc. Cam așa o văd! Un derby o să fie tot timpul disputat indiferent de pozițiile din clasament și de momentele pe care le traversează echipele. Va fi ceva interesant! Acum calitatea jocului tinde mai mult spre Rapid în momentul de față”, a declarat Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1. 

Schimbarea lui Claudiu Petrila l-a impresionat pe Pantilimon

El s-a arătat impresionat de progresul lui Claudiu Petrila sub comanda lui Daniel Pancu, motiv pentru care îl vede drept fotbalistul capabil să decidă derby-ul. 

„Pe mine ce m-a impresionat la Rapid și sper că e cumva mâna lui Pancu în această schimbare de atitudine este Petrila. În momentele în care i s-a dat oportunitatea să evolueze l-am văzut mult mai motivat. Îl vedea că era implicat în orice fază. Poate să fie, din punctul meu de vedere, Petrila.

De partea cealaltă, la FCSB, îmi e greu să spun. Nu am văzut o idee clară, care sunt traseele. La Rapid înțelegi cine ar putea să iasă în evidență. Se poate întâmpla ca FCSB să câștige și dintr-o fază fixă”, a adăugat fostul portar al lui Manchester City și al naționalei României. 

Costel Pantilimon

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Costel Pantilimon, la VOYO Sport Live
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Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant

Costel Pantilimon s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro. 

Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014. 

Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021. 

  • 54 de meciuri a strâns Costel Pantilimon în Premier League, în care a încasat 77 de goluri și a menținut poarta intactă în 18 rânduri.
  • 6 milioane de euro a fost cea mai mare cotă de piață a sa, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
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