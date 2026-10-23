Răzvan Lucescu (57 de ani), aflat la al treilea mandat la o formație din Orientul Mijlociu, după cele de la El-Jaish (2012-2014) și Al-Hilal (2019-2021), s-a convins, încă o dată, că fotbalul arab are particularitățile sale. Începând cu trecerea bruscă de la extaz la agonie!

Jucătorii din zona Golfului Persic sunt recunoscuți pentru ușurința cu care sunt luați de val, după o serie pozitivă de rezultate. De fapt, pentru un antrenor, greul începe de abia după ce echipa leagă victoriile. Fix asta s-a întâmplat și la Al-Sadd Doha, sub comanda lui Răzvan Lucescu. Între 22 august și 10 septembrie, campioana din Qatar a fost de neoprit: 5 meciuri, 5 victorii, golaveraj 21-8. Apoi, de la jumătatea lunii septembrie, a urmat prăbușirea. Una șocantă: 4 meciuri, 4 înfrângeri, golaveraj 4-11.

Dintr-o formație care părea că defilează, Al-Sadd s-a transformat în ciuca bătăilor. Și, pe fondul acestei situații, au început speculațiile privind viitorul lui Răzvan Lucescu pe bancă.

Răzvan Lucescu, prima victorie după cinci săptămâni: 4-0 cu Al-Shahaniya

Joi, în etapa a 7-a din Qatar Stars League, Lucescu jr a luat o gură de oxigen. Pentru că Al-Sadd a întrerupt șirul înfrângerilor și a câștigat, în deplasare, cu Al-Shahaniya, scor 4-0. Acest rezultat i-a oferit antrenorului român prilejul de a vorbi, în premieră, despre cauzele căderii echipei.

La începutul discursului său, tehnicianul celor de la Al-Sadd a admis că, după înfrângerile succesive, atât el, cât și elevii săi au ajuns cu spatele la zid.

„Suntem mereu sub presiunea rezultatului, pentru că Al-Sadd joacă mereu la victorie. Am spus de nenumărate ori că, de-a lungul unui sezon, dintr-un motiv sau altul, sunt perioade bune și perioade mai puțin bune“, a explicat Lucescu jr.

Apoi, românul a explicat principalul motiv din cauza căruia, brusc, Al-Sadd s-a dus în cap.

„Noi am început sezonul foarte bine dar, din păcate, întreruperea meciurilor pentru partidele echipelor naționale a fost foarte lungă. Cu un grup de jucători plecând la națională, iar altul rămânând la Doha, alături de mine, ceva s-a pierdut! Iar acum ne chinuim să ne revenim. Pentru că noi e ușor să rămâi fără un grup de jucători, timp de trei săptămâni, nu e ușor pentru cei care au rămas cu noi să se antreneze fără colegii lor și nu e ușor să joci apoi trei meciuri, într-un interval de nouă zile, fără să fi avut ciclul normal de pregătire. Așadar, astfel de lucruri se pot întâmpla, de-a lungul unui sezon. Ceea ce e important, în momentul de față, e să ne luptăm și să avem reacția potrivită. Trebuie să analizăm cu mult calm situația reală în care am ajuns și să avem reacția corectă“, a insistat antrenorul lui Al-Sadd.

Răzvan Lucescu, pericolul demiterii n-a trecut!

Revenind la situația celor de la Al-Sadd, în prezent, succesul cu Al-Shahaniya (4-0) nu rezolvă problemele echipei. Într-adevăr, rezultatul a readus Al-Sadd în fruntea clasamentului, dar asta pentru că rivalele la titlu urmează să joace abia astăzi și mâine.

Dincolo de ce se întâmplă, în campionat, pentru Al-Sadd urmează o perioadă infernală! Până la următoarea fereastră dedicată echipelor naționale, formația din Doha are trei partide. În două dintre ele, cele din Champions League, echipa lui Răzvan Lucescu pornește cu șansa a doua:

26 octombrie (Champions League): Al-Qadsiah (Arabia Saudită) – Al-Sadd

2 noiembrie (Champions League): Al-Sadd – Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită)

7 noiembrie (Qatar Stars League): Shamal – Al-Sadd

Rezultatele din aceste partide vor decide soarta lui Răzvan, la Al-Sadd! Pentru că, în cazul unui alt șir de înfrângeri, e foarte greu de crezut că șefii vor avea răbdare cu un antrenor care a fost adus, ca să câștige Champions League, dar până acum a înregistrat două înfrângeri, în primele două etape din această competiție.