În luna iunie a acestui an, Michigan State a anunțat oficial venirea lui Crawford în echipa feminină de tenis pentru sezonul 2026-2027. „Ajutați-ne să îi urăm bun venit lui Kinsey Crawford în familia echipei feminine de tenis a Spartanilor!”, a transmis universitatea pe rețelele sociale.
GALERIE FOTO E compozitoare, s-a lăsat de fotbal și taekwondo și își începe cariera în tenis!
Kinsey Crawford, în vârstă de 21 de ani, a ales să își continue cariera în tenis la Michigan State University, după două sezoane petrecute la Clemson.
Originară din Florida, Crawford a început să joace tenis la vârsta de cinci ani, sub îndrumarea tatălui său. În adolescență, s-a pregătit la mai multe academii de tenis și a practicat și alte sporturi, printre care fotbalul, baschetul și taekwondo. În această ultimă disciplină, a obținut două centuri negre, în stilurile WTF și ITF.
Kinsey a ales să se concentreze pe tenis, însă sportul nu este singurul domeniu în care își dorește să se afirme. Americanca este cântăreață-compozitoare și cântă la chitară încă de la cinci ani.
Crawford a făcut parte din echipa universității Clemson în sezoanele 2024-2025 și 2025-2026. Parcursul său la nivel universitar a inclus apariții atât la simplu, cât și la dublu, iar din sezonul următor va reprezenta Michigan State în competițiile NCAA Division I.
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